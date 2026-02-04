Fisciano, obliteratrice fuori uso da mesi alla stazione

di Marisa Fava

Disagi quotidiani per i pendolari alla stazione ferroviaria di Fisciano, dove la macchinetta obliteratrice risulta fuori uso da diversi mesi. Una situazione che costringe chi viaggia con biglietto cartaceo a ricorrere a soluzioni improvvisate, con il rischio concreto di sanzioni.

A segnalare il problema è una pendolare, che ha documentato il disservizio anche attraverso una fotografia, denunciando l’assenza di interventi risolutivi nonostante il tempo trascorso.

Biglietti convalidati a penna e rischio multa

“Se non si è muniti di penna – racconta – si rischia di salire sul treno senza poter convalidare correttamente il biglietto e di incorrere in una multa”. Con la macchinetta fuori servizio, infatti, gli utenti sono costretti a scrivere manualmente data e orario sul titolo di viaggio.

Una procedura che, oltre a essere poco pratica, espone i passeggeri a contestazioni durante i controlli, nonostante il disservizio non dipenda dalla loro volontà.

Una situazione che si trascina da mesi

Secondo quanto riferito, il guasto non sarebbe recente: la macchinetta obliteratrice sarebbe inutilizzabile da tempo, senza che siano stati effettuati interventi di riparazione o sostituzione.

“Mi chiedo per quanto tempo ancora si dovrà convivere con questa situazione – aggiunge la pendolare – e se sia davvero così oneroso sostituire un dispositivo essenziale per chi utilizza il servizio ferroviario”.

Un disservizio che riaccende l’attenzione sul tema della qualità dei servizi nelle stazioni locali e sulle difficoltà quotidiane affrontate da studenti e lavoratori che si spostano in treno.