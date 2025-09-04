Metropolitana di Salerno, riattivato il servizio dopo i lavori di restyling

di Redazione ZON

Salerno, ore 6 del mattino – È tornata in funzione la metropolitana leggera di Salerno, dopo un importante intervento di riqualificazione. Alla stazione ferroviaria centrale, in particolare al binario 8, sono stati realizzati una nuova banchina con pensilina, scale e un ascensore per garantire maggiore accessibilità e comfort ai viaggiatori.

Il sindaco Vincenzo Napoli e l’assessore alla Mobilità Rocco Galdi hanno presenziato alla cerimonia di riapertura del servizio Stazione Salerno – Stadio Arechi. Secondo il primo cittadino, l’opera infrastrutturale consentirà una migliore gestione del traffico ferroviario, riducendo i tempi di percorrenza e migliorando la qualità del trasporto pubblico.

Nel frattempo, il binario 7 resterà comunque operativo, con linee e fermate invariati.

Le parole del sindaco Vincenzo Napoli

“La nostra è una stazione in cui si attesta l’alta velocità. Il prossimo obiettivo è un sistema di trasporto ancora più efficiente, con il collegamento diretto alla stazione aeroportuale di Salerno Costa d’Amalfi”, ha dichiarato il sindaco Napoli.

I lavori e l’investimento

Gli interventi di potenziamento e manutenzione straordinaria sono stati curati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sulla linea storica Napoli–Salerno e presso la stazione centrale. Oltre 250 tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici hanno lavorato senza sosta, 24 ore su 24, per completare le opere.

L’investimento complessivo ha superato i 20 milioni di euro, a conferma della centralità della metropolitana di Salerno nel sistema di trasporto campano.