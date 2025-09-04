Miss Sud, a Roccadaspide il gran finale: moda, spettacolo e grandi ospiti

di Redazione ZON

Sabato 6 serata anni ’70, ’80 e ’90 in piazza De Marco

Domenica 7 il Gran Galà con Sofia Bruscoli, Massimiliano Morra, Brigitta Boccoli e tanti protagonisti dello showbiz

Premio alla Carriera a Gianni Sciarrillo “Il parrucchiere delle star”

Roccadaspide si prepara a diventare capitale della bellezza e dello spettacolo con il Gran Galà di Miss Sud 2025, evento conclusivo della 16ª edizione ideata e diretta da Gino Stabile. Dopo le tappe itineranti di Perdifumo, Felitto e Agropoli, sarà via XX Settembre a ospitare domenica 7 settembre (start ore 20, ingresso gratuito) il gran finale di un percorso che ha saputo unire moda, talento e inclusione.

La vigilia: musica e divertimento in piazza De Marco

Il sipario si alzerà già il giorno prima, sabato 6 settembre, con una serata di festa in piazza De Marco: si ballerà e si canterà sulle note delle più belle hit degli anni ’70, ’80 e ’90 insieme alle Veline di Miss Sud e al pubblico di ogni età. Special guest sarà Peppe Nota, mentre a condurre la serata ci sarà Susy Fiorillo, garanzia di energia e simpatia. In passerella pronte a sfilare oltre 20 candidate alle fasce di Miss Sud e Ragazza in Jeans.

Il gran galà del 7 settembre

A condurre la finalissima sarà la brillante Sofia Bruscoli, affiancata da ospiti d’eccezione: Massimiliano Morra, presidente di giuria, Brigitta Boccoli, madrina dell’evento, Greta Giordano, dal programma Avanti un Altro. Non mancheranno momenti di grande spettacolo grazie alle esibizioni live della cantante Monica Pignataro e all’irresistibile comicità del professor Enzo Fischetti di Made in Sud.

Premio alla Carriera “Talenti del Sud” a Gianni Sciarrillo

Da Buccino, il piccolo paese che lo ha visto nascere e crescere, fino ai riflettori del Festival di Sanremo. Il Premio alla Carriera “Talenti del Sud” andrà quest’anno a Gianni Sciarrillo, in arte Al Pacino. Oggi è riconosciuto come il parrucchiere delle star, un artista dell’immagine capace di trasformare un semplice taglio in un segno distintivo, un look in una dichiarazione di stile. Più di 1.500 celebrities si sono affidate alle sue mani, e il suo talento lo ha portato a collaborare stabilmente con RAI e Mediaset, lasciando un’impronta inconfondibile nel mondo dello spettacolo.

Un evento che dice NO alla violenza sulle donne

Miss Sud è molto più di un concorso di bellezza: è un progetto culturale e sociale che porta con sé un messaggio forte e chiaro. Anche quest’anno il claim sarà “Miss Sud dice NO alla violenza sulle donne”, un impegno che si rinnova a ogni edizione e che conferma l’attenzione alla sensibilizzazione su un tema quanto mai attuale.

Con il patrocinio del Comune di Roccadaspide, Miss Sud 2025 si annuncia come un evento da non perdere, capace di unire la leggerezza della moda al valore delle storie, dei talenti e delle emozioni.