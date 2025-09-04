Castellabate, Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini per un omaggio a Pasolini

di Redazione ZON

Domani, 5 settembre, alle 21.15, presso gli spazi del Castello dell’Abate a Castellabate, si terrà un’anteprima del Cilento Festival dedicata a Pier Paolo Pasolini. Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini porteranno infatti in scena un epistolario immaginario tratto da un testo di Dacia Maraini.

“Caro Pier Paolo, è curioso che la tua presenza nei miei sogni faccia largo a un fiume di ricordi e ai pensieri che non hanno voglia di mettersi in riga e formare un quadro ordinato e fisso, ma si sparpagliano da tutte le parti.”

Con queste parole Dacia Maraini inizia “Caro Pier Paolo”, pubblicato nel 2022. Partendo da una serie di sogni nei quali Pasolini appare a Maraini, l’opera diventa un viaggio attraverso i ricordi, le avventure, le esperienze in giro per il mondo di due intellettuali legati da un’amicizia profonda, che perdura anche dopo la morte di lui. Sono pagine intime e nostalgiche, che si trasformano in riflessioni anche artistiche e confessioni personali. La lettura scenica, arricchita da immagini, molte delle quali sono scatti fotografici della stessa Maraini, mette in risalto i passaggi più significativi di questa corrispondenza, dando voce ai pensieri più autentici della scrittrice, attraverso l’interpretazione avvolgente di Anna Teresa Rossini, accompagnata dalla potenza della partecipazione straordinaria di Mariano Rigillo. Le note del sax di Pino Clementi, elaborate su musiche di Federica Clementi, rispondono alle lettere con suoni a volte stridenti e incisivi su la vita di Pier Paolo Pasolini.

La direzione artistica è di Nino Martelli ed Eugenio Murrali.

