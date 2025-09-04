Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Con Piero De Luca per un PD campano unito e vincente”

di Redazione ZON

“Da dirigente e militante del Partito Democratico, accolgo con entusiasmo la candidatura unitaria di Piero De Luca a Segretario Regionale del PD Campania. Conosco Piero da anni e posso testimoniare quanto sia sempre stato presente e attivo sui territori, garantendo supporto e attenzione in ogni comune. Non potevamo esprimere una candidatura migliore. Un ringraziamento va innanzitutto alla Segretaria nazionale Elly Schlein per il lavoro determinato che ha permesso al PD campano di tornare a dotarsi dei propri organismi dirigenti, dopo una lunga fase di commissariamento, e al Commissario Antonio Misiani per la serietà con cui ha svolto il suo compito, garantendo equilibrio e responsabilità. La candidatura unitaria di Piero De Luca rappresenta un atto di maturità e di coesione che rafforza la nostra comunità democratica, evitando divisioni e mettendo al centro obiettivi concreti.”

A dirlo è Anna Petta, Sindaca del Comune di Baronissi e dirigente del Partito Democratico.

“Abbiamo davanti un lavoro importante: ricostruire il rapporto con le forze politiche per creare un campo largo che tenga insieme tutte le realtà moderate, progressiste e di sinistra; rafforzare il legame con la cittadinanza e recuperare quella parte di elettori che oggi rifugge dalla politica; valorizzare il voto come strumento di appartenenza a un progetto condiviso. Sono certa che Piero De Luca, con competenza, passione e spirito di servizio, saprà guidare questa nuova fase, costruendo un PD campano più aperto, inclusivo e vicino ai cittadini. Come iscritta e dirigente, sento forte la responsabilità di sostenere questo percorso, convinta che insieme potremo dare nuova energia al nostro partito e al futuro della Campania”. – conclude Petta.