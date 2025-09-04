4 Settembre 2025 - 12:09
Pellezzano, nasce AKASHA YOGA FESTIVAL 2025: il festival gratuito di yoga, arte e benessere all’Eremo del Santo Spirito
Un evento gratuito e aperto a tutti, che celebra lo yoga, la musica e le discipline olistiche come strumenti di benessere e comunità
Con il patrocinio del Comune di Pellezzano
Il Tat Yoga Center di Salerno presenta la prima edizione di Akasha Yoga Festival, in programma sabato 6 settembre 2025, dalle ore 16:00 alle 23:00 presso l’Eremo del Santo Spirito di Pellezzano (SA).
Un evento gratuito e aperto a tutti, che celebra lo yoga, la musica e le discipline olistiche come strumenti di benessere e comunità. Akasha, che in sanscrito significa “spazio”, diventa metafora di un contenitore che dà voce e visibilità a professionisti locali, creando un incontro unico tra natura, spiritualità e cultura.
📌 Programma
Classi
- 16:00 Pilates – Miriam Marra
- 16:30 Taiso – Gerardo Procida
- 16:45 Yin & Yang Yoga – Cecilia Barone & Floriana Russo
- 17:30 Yoga Tradizionale – Tat Yoga Salerno
- 18:15 Hatha Yoga Flow & Aromaterapia – Ludovica Picardi
Pratica & Suono
- 16:00–20:00 Musicoterapia – Soundhealing Salerno
- 19:00 Kirtan – Luisa Leoncavallo
- 20:00 Ecstatic Flow – Paola De Martino
- 21:00 DJ Set – Voci della Terra – Ludovica Picardi
Attività
- 16:00–21:00 Tatuaggi Henné – Carlotta Barba
- 16:30 Trekking – Iolanda Rotondo
- 16:00–21:00 Massaggi Olistici – Ilaria Araneo & Gianluca Coppola
- 16:00–21:00 Live Painting Mandala – Nadia Leo
- 16:00–21:00 Food Area – Pasticceria Conte
Info utili
- Ingresso & attività: gratuiti
- Data: sabato 6 settembre 2025, ore 16:00–23:00
- Luogo: Eremo del Santo Spirito – Pellezzano (SA)
- Prenotazioni: WhatsApp 329 688 3383
- Instagram: @tatyogasalerno_official @akashayogafest