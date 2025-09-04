Pellezzano, nasce AKASHA YOGA FESTIVAL 2025: il festival gratuito di yoga, arte e benessere all’Eremo del Santo Spirito

di Redazione ZON

Con il patrocinio del Comune di Pellezzano

Il Tat Yoga Center di Salerno presenta la prima edizione di Akasha Yoga Festival, in programma sabato 6 settembre 2025, dalle ore 16:00 alle 23:00 presso l’Eremo del Santo Spirito di Pellezzano (SA).

Un evento gratuito e aperto a tutti, che celebra lo yoga, la musica e le discipline olistiche come strumenti di benessere e comunità. Akasha, che in sanscrito significa “spazio”, diventa metafora di un contenitore che dà voce e visibilità a professionisti locali, creando un incontro unico tra natura, spiritualità e cultura.

📌 Programma

Classi

16:00 Pilates – Miriam Marra

16:30 Taiso – Gerardo Procida

16:45 Yin & Yang Yoga – Cecilia Barone & Floriana Russo

17:30 Yoga Tradizionale – Tat Yoga Salerno

18:15 Hatha Yoga Flow & Aromaterapia – Ludovica Picardi

Pratica & Suono

16:00–20:00 Musicoterapia – Soundhealing Salerno

19:00 Kirtan – Luisa Leoncavallo

20:00 Ecstatic Flow – Paola De Martino

21:00 DJ Set – Voci della Terra – Ludovica Picardi

Attività

16:00–21:00 Tatuaggi Henné – Carlotta Barba

16:30 Trekking – Iolanda Rotondo

16:00–21:00 Massaggi Olistici – Ilaria Araneo & Gianluca Coppola

16:00–21:00 Live Painting Mandala – Nadia Leo

16:00–21:00 Food Area – Pasticceria Conte

Info utili