Ospedali di Comunità a rischio nel Salernitano

Il sindacato chiede un confronto diretto sui numeri reali del personale necessario per rendere operative Case della Comunità, Ospedali di Comunità e centrali territoriali, come previsto dal decreto. Secondo la Fials, quanto programmato sulla carta non sarebbe coerente con l’attuale disponibilità di lavoratori, con il rischio di inaugurare nuove strutture senza le risorse umane indispensabili per farle funzionare.

«Abbiamo chiesto un incontro entro cinque giorni perché il tempo è finito – afferma Carlo Lopopolo, segretario generale della Fials Salerno – il decreto 77 parla chiaro: servono piani del fabbisogno coerenti, personale dedicato e aggiuntivo. Non si può andare avanti improvvisando o spostando lavoratori da un servizio all’altro».

Le richieste del sindacato

Nel comunicato, la Fials elenca anche le azioni operative che ritiene non più rinviabili: lo scorrimento immediato delle graduatorie degli infermieri, l’utilizzo pieno della mobilità interna per le attività territoriali, la rapida conclusione del concorso per operatori socio-sanitari e l’avvio delle stabilizzazioni per tutto il personale che ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2025.

«Non chiediamo favori – sottolinea Lopopolo – chiediamo di applicare regole già esistenti e strumenti già disponibili. Le graduatorie ci sono, i concorsi sono avviati, i lavoratori con i requisiti per la stabilizzazione sono noti. Serve solo la volontà di trasformare tutto questo in assunzioni vere».

Il rischio per i servizi e per i cittadini

Secondo la Fials, continuare a coprire le nuove attività attraverso straordinari e spostamenti interni significherebbe impoverire i servizi già attivi, con ricadute negative sia per i cittadini sia per gli operatori sanitari.

«La sanità territoriale deve essere un valore aggiunto, non un gioco delle tre carte – conclude Lopopolo – se non arriveranno risposte concrete in tempi rapidi, ci muoveremo con tutte le iniziative necessarie per difendere lavoratori e diritto alla salute».