Nocera Inferiore, furto in auto e carte usate al bancomat: condanna definitiva per due uomini

di Marisa Fava

Il furto e l’uso delle carte

Secondo l’accusa, i due avrebbero agito in concorso avvicinando una donna e distraendola con una richiesta di indicazioni stradali. Approfittando della situazione, si sarebbero impossessati del telefono cellulare e del borsellino lasciati nell’abitacolo dell’auto.

In seguito, le carte di credito sottratte sarebbero state utilizzate per effettuare un prelievo di contanti da un bancomat.

La sentenza è definitiva

La Suprema Corte ha chiuso la vicenda giudiziaria dichiarando inammissibile il ricorso. Di conseguenza, resta confermata la pena già stabilita nei precedenti gradi di giudizio, in un quadro che – secondo quanto emerso – è stato valutato anche in continuazione con altri episodi contestati.