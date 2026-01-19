Nocera Inferiore, furto in auto e carte usate al bancomat: condanna definitiva per due uomini
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della difesa: confermata la pena per due imputati accusati di furto e utilizzo delle carte.
Il furto e l’uso delle carte
Secondo l’accusa, i due avrebbero agito in concorso avvicinando una donna e distraendola con una richiesta di indicazioni stradali. Approfittando della situazione, si sarebbero impossessati del telefono cellulare e del borsellino lasciati nell’abitacolo dell’auto.
In seguito, le carte di credito sottratte sarebbero state utilizzate per effettuare un prelievo di contanti da un bancomat.
La sentenza è definitiva
La Suprema Corte ha chiuso la vicenda giudiziaria dichiarando inammissibile il ricorso. Di conseguenza, resta confermata la pena già stabilita nei precedenti gradi di giudizio, in un quadro che – secondo quanto emerso – è stato valutato anche in continuazione con altri episodi contestati.
