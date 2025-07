Nocera Inferiore, assalto lampo alla BNL: sradicato un bancomat, in fuga tre ladri

di Redazione ZON

Un colpo fulmineo, messo a segno in pieno centro a Nocera Inferiore: all’alba di ieri, tre malviventi hanno sradicato un bancomat della BNL utilizzando un’auto come ariete. L’episodio è avvenuto in via Barbarulo, a pochi passi dalla caserma dei carabinieri.

L’azione è stata rapida e ben pianificata: in appena due minuti, i ladri hanno divelto lo sportello automatico e sono fuggiti a tutta velocità in direzione dell’autostrada. Il bancomat, ormai svuotato, è stato ritrovato abbandonato nei pressi della rotatoria di via Atzori, nei pressi del casello autostradale della Napoli-Pompei-Salerno.

Il valore esatto del bottino non è stato ancora determinato, ma si stima che ammonti a diverse migliaia di euro. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per risalire all’identità dei responsabili.

Fonte: salernonotizie.it