Salerno, Busitalia Campania potenzia il servizio in occasione della “Notte Bianca 2025”

di Redazione ZON

Nel weekend del 5 e 6 luglio, navetta speciale attiva fino a notte fonda

In vista della tredicesima edizione della “Notte Bianca”, in programma tra sabato 5 e domenica 6 luglio nella zona orientale di Salerno, Busitalia Campania (Gruppo FS Italiane) ha annunciato il potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale, con l’attivazione di una navetta dedicata su richiesta dell’Amministrazione Comunale.

L’evento, organizzato dal Comune di Salerno, coinvolgerà i quartieri di Mercatello, Pastena e Torrione con spettacoli, concerti, eventi culturali e momenti di intrattenimento, attirando un gran numero di cittadini e visitatori sin dal pomeriggio di sabato.

Per gestire l’elevato flusso di presenze, Busitalia attiverà un collegamento aggiuntivo tra l’area dello Stadio Arechi e il quartiere Mercatello, lungo un itinerario costiero che include via S. Allende, via G. Clark e via Leucosia.

La navetta sarà in funzione in servizio continuato dalle ore 17:00 di sabato 5 luglio fino alle ore 03:00 di domenica 6 luglio. Il servizio sarà accessibile con regolare titolo di viaggio.

Con questa iniziativa, Busitalia Campania rinnova l’impegno per una mobilità sostenibile, offrendo un’alternativa comoda e sicura all’uso dell’auto privata durante gli eventi pubblici più partecipati. Il potenziamento del servizio, realizzato in sinergia con il Comune di Salerno, si inserisce nel più ampio progetto del Gruppo FS per incentivare modalità di spostamento più ecologiche e moderne.

Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale www.fsbusitaliacampania.it e tramite l’app Quibus Campania.