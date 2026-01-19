Eboli, incidente sulla Provinciale 30: bimbo di 8 anni ricoverato al Santobono

di Marisa Fava

L’incidente sulla Provinciale 30

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo viaggiava a bordo dell’auto guidata dal padre quando la vettura sarebbe uscita di strada terminando la corsa contro un palo. L’impatto è stato violento.

I soccorsi e il trasferimento a Napoli

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato padre e figlio al Pronto soccorso dell’ospedale di Eboli. Il bambino ha riportato un trauma cranico e una frattura alla gamba destra; per ulteriori accertamenti e cure specialistiche è stato disposto il trasferimento all’ospedale Santobono di Napoli, dove il piccolo è attualmente affidato alle cure dei medici. Il padre, invece, avrebbe riportato ferite lievi.

Indagini in corso

Sulla dinamica stanno svolgendo accertamenti i Carabinieri. Il conducente è stato sottoposto ai controlli previsti e si attendono eventuali esiti ufficiali degli accertamenti.