Eboli, incidente sulla Provinciale 30: bimbo di 8 anni ricoverato al Santobono
L’auto è finita fuori strada in località Fiocche. Il piccolo, residente a Battipaglia, è stato trasferito a Napoli; lievi ferite per il padre
L’incidente sulla Provinciale 30
Secondo una prima ricostruzione, il piccolo viaggiava a bordo dell’auto guidata dal padre quando la vettura sarebbe uscita di strada terminando la corsa contro un palo. L’impatto è stato violento.
I soccorsi e il trasferimento a Napoli
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato padre e figlio al Pronto soccorso dell’ospedale di Eboli. Il bambino ha riportato un trauma cranico e una frattura alla gamba destra; per ulteriori accertamenti e cure specialistiche è stato disposto il trasferimento all’ospedale Santobono di Napoli, dove il piccolo è attualmente affidato alle cure dei medici. Il padre, invece, avrebbe riportato ferite lievi.
Indagini in corso
Sulla dinamica stanno svolgendo accertamenti i Carabinieri. Il conducente è stato sottoposto ai controlli previsti e si attendono eventuali esiti ufficiali degli accertamenti.