Sigarette e tabacchi, scattano i nuovi rincari: aumenti fino a 30 centesimi a pacchetto

di Marisa Fava

Sigarette e tabacchi, da oggi in vigore i nuovi prezzi

Entrano in vigore oggi, venerdì 16 gennaio 2026, i nuovi prezzi di sigarette e altri prodotti da fumo. Il listino aggiornato prevede rincari su un’ampia gamma di articoli, con aumenti che in alcuni casi possono arrivare fino a 30 centesimi a pacchetto, a seconda delle marche.

Gli adeguamenti sarebbero collegati alla revisione delle accise prevista dalle più recenti misure di finanza pubblica. Nel frattempo, sarebbe già previsto un percorso di ulteriori incrementi anche per il 2027 e il 2028.

Quanti prodotti sono coinvolti

I rincari riguardano complessivamente circa 390 prodotti, tra sigarette, sigari, tabacco trinciato e altre tipologie. In particolare, risultano interessate decine di marche di sigarette e diversi trinciati.

Si tratterebbe, inoltre, di un primo aggiornamento: nelle prossime settimane potrebbero arrivare comunicazioni e adeguamenti anche per altri marchi, considerato che l’aumento delle accise incide sull’intero comparto.

Quanto aumenta in media

Le stime ufficiali indicavano un incremento medio nell’ordine di circa 14–15 centesimi a pacchetto, ma in alcuni casi il rialzo può risultare più alto in base al prodotto specifico.