“Ti illumino d’immenso”: il 24 gennaio concerto a lume di candela al Museo della Scuola Medica Salernitana
In scena “Canzoni, Chansons, Songs” tra grandi classici internazionali e atmosfera intima
Ritorna a grande richiesta la rassegna “Ti illumino d’immenso”, appuntamento dedicato alla musica e alle emozioni in un contesto suggestivo. Il prossimo evento è in programma sabato 24 gennaio alle ore 20.30 presso il Museo virtuale della Scuola Medica Salernitana, in via Mercanti 74, a Salerno.
Per l’occasione andrà in scena il concerto a lume di candela “Canzoni, Chansons, Songs”: un viaggio tra brani internazionali e atmosfere intime, con un repertorio che attraversa lingue e tradizioni diverse.
Protagonisti della serata Virginia Sorrentino, con una voce versatile ed espressiva, e Marco de Tilla al contrabbasso, in un programma pensato per valorizzare il dialogo tra interpretazione vocale e sonorità profonde dello strumento.
Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito postoriservato.it.