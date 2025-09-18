Salerno, domenica 21 settembre, giorno di San Matteo: concerto di Walter Ricci al Castello Arechi

di Redazione ZON

Nel giorno di San Matteo, il bastione che domina la città dall’alto ospiterà il pianista jazz Walter Ricci in sestetto: pianoforte e voce si intrecceranno agli strumenti in un viaggio tra gli standard jazz degli anni ’40, reinterpretati con un linguaggio originale che unisce culture, ritmi e melodie, rendendo unica l’esperienza di chi ascolta.

L’evento, promosso e organizzato dalla Provincia di Salerno e fortemente voluto dal Consigliere Provinciale con delega alla Cultura e valorizzazione dei beni museali Francesco Morra, nasce per rilanciare il Castello come luogo d’attrazione turistica e di grande valore culturale.

Questi gli orari:

– apertura porte ore 20:15

– concerto ore 21:30.

E’ previsto un servizio navetta A/R dal parcheggio di Via Ligea – Zona Porto.

Dal Castello sarà anche possibile assistere allo spettacolo pirotecnico dei Fuochi di San Matteo, che illumineranno il cielo e il mare nella notte dedicata al Santo.

A cura di DeArt Progetti, il concerto è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria al link: https://deartprogetti.eu/concertosanmatteo2025.

All’interno del link, tutte le informazioni utili.

Partner: Italian Event Planners

Partner tecnici: Music Beat e Global Paestum

Un’occasione imperdibile per vivere la magia del jazz in una cornice unica, ammirando la vista mozzafiato sul Golfo di Salerno.