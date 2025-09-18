Salerno, domenica 21 settembre, giorno di San Matteo: concerto di Walter Ricci al Castello Arechi
Un’occasione imperdibile per vivere la magia del jazz in una cornice unica, ammirando la vista mozzafiato sul Golfo di Salerno
Nel giorno di San Matteo, il bastione che domina la città dall’alto ospiterà il pianista jazz Walter Ricci in sestetto: pianoforte e voce si intrecceranno agli strumenti in un viaggio tra gli standard jazz degli anni ’40, reinterpretati con un linguaggio originale che unisce culture, ritmi e melodie, rendendo unica l’esperienza di chi ascolta.
L’evento, promosso e organizzato dalla Provincia di Salerno e fortemente voluto dal Consigliere Provinciale con delega alla Cultura e valorizzazione dei beni museali Francesco Morra, nasce per rilanciare il Castello come luogo d’attrazione turistica e di grande valore culturale.
Questi gli orari:
– apertura porte ore 20:15
– concerto ore 21:30.
E’ previsto un servizio navetta A/R dal parcheggio di Via Ligea – Zona Porto.
Dal Castello sarà anche possibile assistere allo spettacolo pirotecnico dei Fuochi di San Matteo, che illumineranno il cielo e il mare nella notte dedicata al Santo.
A cura di DeArt Progetti, il concerto è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria al link: https://deartprogetti.eu/concertosanmatteo2025.
All’interno del link, tutte le informazioni utili.
Partner: Italian Event Planners
Partner tecnici: Music Beat e Global Paestum
