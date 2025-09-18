Salerno, in scena “Cassandra” all’Arco Catalano

di Redazione ZON

Con la straordinaria partecipazione dell’attrice Tina Agrippino e la regia di Antonello De Rosa

Dal mito classico alla contemporaneità: la performance che indaga l’indifferenza e la solitudine dell’epoca attuale

Tre spettacoli: ore 18:30 – 20:30 – 22:00

Venerdì 26 settembre 2025 | Arco Catalano, via Mercanti, Salerno

Lo spettacolo

L’Arco Catalano, gioiello architettonico del XV secolo, nel cuore del centro storico di Salerno, ospiterà “Cassandra”, la sacerdotessa di Apollo, interpretata dall’attrice Tina Agrippino insieme agli attori-allievi dello stage intensivo di Scena Teatro. La regia è firmata da Antonello De Rosa, con la direzione organizzativa di Pasquale Petrosino.

Lo stage intensivo

Il progetto nasce da uno stage di 8 giorni per un totale di 30 ore, che porta alla realizzazione dello spettacolo “Cassandra. Visioni e Dolori”, con il patrocinio della Provincia di Salerno.

Temi affrontati:

Dalla mitologia classica alla contemporaneità

La solitudine e l’incomprensione

Il dolore collettivo evocato dalle tragedie di Gaza e Palestina

Le parole del regista

«Ogni anno mi dedico a una figura della tragedia greca per lo stage intensivo. Mi intriga molto l’universo femminile: lo scorso anno Circe, ma mai come in questo momento Cassandra. Lei, la profetessa non creduta, simbolo della saggezza inascoltata» – spiega Antonello De Rosa – «Partiamo dal mito per affrontare sentimenti di impotenza, sfiducia, isolamento, fino ad arrivare all’indifferenza. Cassandra è la preveggente, ma anche una donna delusa dalla vita e dall’amore, una deportata costretta ad adattarsi a un luogo non suo. Quanto è attuale, anche rispetto a Gaza e alla Palestina?».

La partecipazione speciale

L’interpretazione sarà arricchita dalla partecipazione straordinaria di Tina Agrippino.

«Tina è un’attrice incredibile, sono orgoglioso che abbia accolto il nostro invito – racconta De Rosa –. Lavora spesso con Ozpetek, ma quando ha letto il copione è rimasta subito catturata».

Dettagli della performance

Durata: 50 minuti

50 minuti Attori in scena: 23 esordienti

23 esordienti Accessibilità: laboratorio aperto a tutte le diverse abilità

laboratorio aperto a tutte le diverse abilità Repliche: tre (18:30, 20:30, 22:00) per un massimo di 60 spettatori per turno

ABOUT – Scena Teatro

Scena Teatro è un’associazione culturale fondata e diretta da Antonello De Rosa, attiva dal 2003 a livello locale e nazionale. Promuove il teatro di ricerca come motore di sviluppo territoriale e offre corsi formativi tra cui:

Dizione e articolazione della parola

Canti e danze popolari

Musical

Movimento scenico

Doppiaggio cinematografico

Tra i docenti: Giorgio Borghetti, Antonella Valitutti, Tina Agrippino, Giuseppe Sartori, Margherita Rago, Ivano Schiavo, Enzo Tammurriello, Mario Guarino.

Antonello De Rosa

Classe 1973, vanta 37 anni di carriera. Premiato con il Premio Camilleri e nominato Ambasciatore del Teatro Sociale nel mondo, è considerato massimo esperto della corrente “Ruccelliana” e accreditato nella Nuova Drammaturgia Teatrale. I suoi lavori sono oggetto di studio universitario e di ricerca anche in ambito filosofico, letterario e sociale. Esperto di teatro terapia.

INFO

www.scenateatro.it

UFFICIO STAMPA & COMUNICAZIONE

Barbara Landi [email protected]