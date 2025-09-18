Castel San Giorgio, 25 e 26 settembre: Città Noir – Non esserci è un delitto
Castel San Giorgio si tinge di noir per l’ottava edizione del festival dedicato alla letteratura nera e d’inchiesta
Castel San Giorgio si tinge di noir per l’ottava edizione del festival dedicato alla letteratura nera e d’inchiesta.
Torna il 25 e 26 settembre, nella splendida cornice di Villa Calvanese a Castel San Giorgio, l’atteso appuntamento con Città Noir, il festival letterario dedicato al noir e alla cronaca.
Giunto all’ottava edizione, l’evento è promosso dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Lanzara e curato dall’Assessore alla Cultura Antonia Alfano, con un programma sempre più ricco di ospiti, presentazioni e momenti di riflessione.
25 settembre – ore 18:00
Si parte con la sezione Città Noir History e la presentazione del saggio-inchiesta:
“I diari segreti di Raffaele Cutolo”
di Giancarlo Meo e Gianluigi Esposito, giornalisti d’inchiesta.
Il libro propone documenti inediti che ricostruiscono la figura di Raffaele Cutolo e della nuova camorra organizzata.
A discuterne saranno:
- Prof. Antonino Sessa, Ordinario di Diritto Penale – Università di Salerno
- Peppe Lanzetta, attore e protagonista de Il Camorrista di Tornatore
- Antonio Bassolino, presidente fondazione Sudd già Presidente della Regione Campania
Modera l’incontro il giornalista Domenico Barbati.
26 settembre – ore 18:00
La seconda giornata, dedicata al Premio Jean-Claude Izzo, porta al centro il noir internazionale con la presentazione del romanzo d’esordio di Enzo Amendola, deputato ed ex Ministro per gli Affari Europei:
“L’imam deve morire”
Un thriller ambientato tra politica estera e tensioni mediorientali, ispirato all’esperienza diretta dell’autore.
Interverranno:
- Prof. Carmine Pinto, Ordinario di Storia Contemporanea e Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici – Università di Salerno
- Prof. Massimo Adinolfi, Ordinario di Filosofia Teoretica – Università Federico II di Napoli
Conduce l’incontro la giornalista Cristina Marra.
26 settembre – ore 21:00
Gran finale con la musica d’autore:
Beppe Servillo & Soling Orchestra
in concerto con un raffinato omaggio a Renato Carosone, per rivivere i grandi classici della canzone italiana con eleganza e intensità.
A condurre il festival sarà la giornalista Luisa Trezza, responsabile della comunicazione dell’evento.
L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.
Per informazioni:
[email protected]
0815163225
Città Noir – Non esserci è un delitto.
ARTICOLO PRECEDENTE
ARTICOLO SUCCESSIVO
Estrazione Million Day delle ore 13:00: i numeri vincenti di oggi, 18 settembre