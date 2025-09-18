Castel San Giorgio, 25 e 26 settembre: Città Noir – Non esserci è un delitto

di Redazione ZON

Castel San Giorgio si tinge di noir per l’ottava edizione del festival dedicato alla letteratura nera e d’inchiesta.

Torna il 25 e 26 settembre, nella splendida cornice di Villa Calvanese a Castel San Giorgio, l’atteso appuntamento con Città Noir, il festival letterario dedicato al noir e alla cronaca.

Giunto all’ottava edizione, l’evento è promosso dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Lanzara e curato dall’Assessore alla Cultura Antonia Alfano, con un programma sempre più ricco di ospiti, presentazioni e momenti di riflessione.

25 settembre – ore 18:00

Si parte con la sezione Città Noir History e la presentazione del saggio-inchiesta:

“I diari segreti di Raffaele Cutolo”

di Giancarlo Meo e Gianluigi Esposito, giornalisti d’inchiesta.

Il libro propone documenti inediti che ricostruiscono la figura di Raffaele Cutolo e della nuova camorra organizzata.

A discuterne saranno:

Prof. Antonino Sessa, Ordinario di Diritto Penale – Università di Salerno

Peppe Lanzetta, attore e protagonista de Il Camorrista di Tornatore

Antonio Bassolino, presidente fondazione Sudd già Presidente della Regione Campania

Modera l’incontro il giornalista Domenico Barbati.

26 settembre – ore 18:00

La seconda giornata, dedicata al Premio Jean-Claude Izzo, porta al centro il noir internazionale con la presentazione del romanzo d’esordio di Enzo Amendola, deputato ed ex Ministro per gli Affari Europei:

“L’imam deve morire”

Un thriller ambientato tra politica estera e tensioni mediorientali, ispirato all’esperienza diretta dell’autore.

Interverranno:

Prof. Carmine Pinto, Ordinario di Storia Contemporanea e Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici – Università di Salerno

Prof. Massimo Adinolfi, Ordinario di Filosofia Teoretica – Università Federico II di Napoli

Conduce l’incontro la giornalista Cristina Marra.

26 settembre – ore 21:00

Gran finale con la musica d’autore:

Beppe Servillo & Soling Orchestra

in concerto con un raffinato omaggio a Renato Carosone, per rivivere i grandi classici della canzone italiana con eleganza e intensità.

A condurre il festival sarà la giornalista Luisa Trezza, responsabile della comunicazione dell’evento.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Per informazioni:

[email protected]

0815163225

Città Noir – Non esserci è un delitto.