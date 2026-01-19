Pagani, 61 kg di hashish in un box: arrestato un 26enne, sequestrati anche contanti

di Marisa Fava

L’operazione della Squadra Mobile

L’attività, condotta da investigatori della Squadra Mobile nell’ambito di un servizio mirato al contrasto del traffico di droga nel territorio dell’Agro nocerino, si è concentrata a Pagani, in una palazzina di via Alcide De Gasperi.

Hashish e contanti: cosa è stato sequestrato

Secondo quanto comunicato, l’uomo sarebbe stato sorpreso all’interno di un box di sua proprietà, dove gli operatori avrebbero rinvenuto un borsone contenente hashish per un peso lordo di 61 kg e 640 grammi.

La perquisizione, estesa anche alla persona e al veicolo in uso, avrebbe consentito di recuperare ulteriori quantità: 97 grammi nascosti negli indumenti e 1.016 grammi custoditi all’interno dell’auto. Nel corso di un’ulteriore attività presso l’abitazione di residenza, sarebbe stata rinvenuta una somma di 8.950 euro in contanti, oltre ad altri 870 euro che l’uomo avrebbe avuto con sé.

Misura cautelare e stima del valore

All’esito dell’udienza di convalida, è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere. La Polizia ha inoltre indicato che, se immessa sul mercato, la sostanza sequestrata avrebbe potuto fruttare al dettaglio fino a 150.000 euro.