oroscopo di Paolo Fox per oggi, martedì 20 gennaio 2026 segno per segno

di Mohame Lamine Dabo

Cosa riservano le stelle per oggi, martedì 20 gennaio 2026? Scopri l’oroscopo di Paolo Fox, con le previsioni dettagliate segno per segno su amore, lavoro e benessere. Una giornata che invita alla riflessione, alla chiarezza e a fare scelte consapevoli, con alcuni segni particolarmente favoriti dalle stelle e altri chiamati a rallentare e riorganizzare le proprie priorità.

🔥 Ariete

Periodo di ripartenza: dopo momenti di pressione, ora è importante ritrovare fiducia nelle tue scelte. È una giornata in cui la prudenza vale più dell’impulso.

🐂 Toro

Fase di ricostruzione solida: le stelle premiano chi ha resistito. Possibili cambiamenti positivi sul lavoro e maggiore stabilità in amore.

🌬️ Gemelli

Grande movimento mentale e idee che corrono: nel lavoro può arrivare qualcosa di interessante, soprattutto nei contatti. In amore scegli con cura le parole.

🌊 Cancro

Cielo emotivo: è il momento di chiudere ferite e valorizzare te stesso. Il riconoscimento che aspettavi può arrivare.

🦁 Leone

Tempo di riscatto personale: carisma in crescita e nuove responsabilità. In amore la passione è forte, ma occhio all’orgoglio.

🍃 Vergine

Giornata molto buona per fare chiarezza e riordinare pensieri e progetti: è il segno più fortunato del giorno!

⚖️ Bilancia

Progetti in fase di decollamento: le stelle ti spingono a fare passi avanti concreti, soprattutto nelle relazioni e nelle iniziative importanti.

🦂 Scorpione

Attenzione alle tensioni e ai conflitti: può essere una giornata impegnativa, specialmente sul fronte delle emozioni e dei rapporti stretti.

🏹 Sagittario

La giornata porta movimento e voglia di cambiamento: nuove idee e stimoli possono arrivare da contesti diversi dal solito.

🐐 Capricorno

Sensazione di presa di coscienza: è un buon momento per definire le tue ambizioni e prendere decisioni chiare.

🌊 Acquario

Atmosfera di rinnovamento: potresti sentirti spinto verso idee nuove o progetti alternativi che vale la pena esplorare.

🐟 Pesci

Influssi positivi in amore e intuizioni forti: approfitta di questa giornata per ascoltare il tuo cuore e agire con sensibilità.