Comune di Baronissi, un gesto collettivo per la Giornata della Memoria: nasce l’Albero della Memoria
Un’azione simbolica e partecipata il 27 gennaio 2026 per ricordare le vittime della Shoah e di tutti gli stermini di massa.
Il 27 gennaio 2026 Baronissi sceglie di ricordare le vittime della Shoah e di tutti gli stermini di massa con un’iniziativa corale che unisce memoria, partecipazione e impegno civile. In occasione della Giornata della Memoria, la città darà vita all’Albero della Memoria, un’azione simbolica e condivisa che coinvolgerà l’intera comunità.
Nel giorno che segna l’anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, cittadini, studenti, associazioni, parrocchie e realtà del territorio saranno chiamati a prendere parte a un percorso di riflessione collettiva, trasformando il ricordo in responsabilità attiva.
Un’iniziativa aperta a tutta la comunità
Per tutta la giornata di martedì 27 gennaio 2026, il grande albero collocato nella Villa Comunale di Piazza della Repubblica diventerà un luogo di espressione condivisa: messaggi di pace, pensieri, riflessioni, opere artistiche e contributi creativi andranno a comporre un mosaico civile contro l’odio, la violenza e l’indifferenza. Uno spazio pubblico che si trasforma in coscienza collettiva.
Un impegno che l’Amministrazione comunale porta avanti con continuità, richiamando anche il pensiero della senatrice a vita Liliana Segre, per la quale la memoria rappresenta un antidoto essenziale contro l’apatia morale e l’indifferenza.
Baronissi “Città per la Pace”
Baronissi, riconosciuta come Città per la Pace e parte del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, conferma così una visione amministrativa che pone la persona al centro e traduce i valori universali in scelte concrete.
Il simbolo dell’albero e l’illuminazione di Saturno
L’albero, simbolo di vita e continuità, richiama una memoria che mette radici profonde nella storia e allo stesso tempo si proietta verso il futuro. In questo contesto, anche Saturno, l’installazione di arte contemporanea che domina il panorama cittadino, sarà illuminata come segno visibile di riflessione e responsabilità civile.
