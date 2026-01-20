20 Gennaio 2026 - 11:23

oroscopo di Branko per oggi, martedì 20 gennaio 2026 segno per segno

Le stelle secondo Branko: amore, lavoro ed energie zodiacali per la giornata di oggi

Introduzione

Quali sorprese riservano le stelle per oggi, martedì 20 gennaio 2026? Scopri l’oroscopo di Branko, con le previsioni astrologiche segno per segno dedicate ad amore, lavoro e benessere. Una giornata segnata da cambiamenti interiori, riflessioni profonde e nuove consapevolezze, in cui sarà fondamentale ascoltare le emozioni e trovare il giusto equilibrio tra cuore e ragione.

Ariete – È tempo di crescita personale: lasciate andare ciò che non vi fa più bene e apritevi a nuove opportunità sia in amore sia nel lavoro.


🌿 Toro – La calma ritorna: concentratevi sui piccoli piaceri della vita e sulle relazioni affettive. Venere vi sorride.


💬 Gemelli – La pressione si scioglie: la giornata porta sollievo e maggiore chiarezza mentale.

🌊 Cancro – La Luna nuova vi invita a dare ordine alle emozioni e a non reprimerle.

🔥 Leone – L’amore si rinforza; potete trovare equilibrio tra lavoro e affetti.

🌀 Vergine – Tensioni familiari si smorzano, e il cuore si apre alle esperienze romantiche.

⚖️ Bilancia – Emotività un po’ fredda, ma affetti autentici e perdono sono possibili.

🦂 Scorpione – Situazione pratica più solida e amore profondo.

🏹 Sagittario – Una fase di nuovi inizi e opportunità di lavoro.

⛰️ Capricorno – Ritrovata fiducia in sé stessi e buone energie sia nel lavoro sia nei rapporti.

🌬️ Acquario – Svolta nei rapporti personali e introspezione nei sentimenti.

🐟 Pesci – Dopo l’ultimo ostacolo emotivo, torna calma e sensazioni profonde.