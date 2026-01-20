Teatro Arbostella, arriva “Il più felice dei tre”: equivoci, risate e una tarantella irresistibile

di Marisa Fava

La stagione comica del Teatro Arbostella “Gino Esposito” di Salerno prosegue a ritmo sostenuto e si avvicina al giro di boa con una nuova proposta all’insegna della leggerezza e del divertimento. Nei prossimi appuntamenti in cartellone, il pubblico potrà assistere a una commedia brillante, pensata per coinvolgere spettatori di tutte le età.

Per tre fine settimana consecutivi, sul palco di Viale Verdi torna una compagnia molto legata alla storia dell’Arbostella: Teatro Per Noi (Napoli). In scena lo spettacolo “Mamma mia bella che tarantella”, liberamente ispirato a “Il più felice dei tre” di Eugène Labiche, autore francese tra i più noti del vaudeville.

Una versione partenopea, moderna e scatenata

Adattamento, regia e interpretazione portano la firma di E.M. che trasforma l’impianto originale in una rilettura dal sapore napoletano: ritmo serrato, battute a raffica, situazioni paradossali e una comicità costruita su colpi di scena continui.

La trama ruota attorno a un triangolo sentimentale – marito, moglie e amante – che finisce per incastrarsi in una catena di equivoci, mezze verità e doppi giochi. A complicare ulteriormente il quadro entrano in scena personaggi “di contorno” tutt’altro che secondari: domestici fuori misura, una cameriera scaltra, un amico invadente e una cugina dal temperamento acceso. Il risultato è una girandola di incidenti comici che travolge ogni certezza, smascherando con ironia ipocrisie e vanità.

«Due ore di spensieratezza e sano divertimento, adatte a tutti», è la promessa del regista.