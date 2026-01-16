Oroscopo Paolo Fox oggi 16 gennaio 2026: previsioni segno per segno

di Mohame Lamine Dabo

La giornata di oggi si apre sotto un cielo che invita alla riflessione e alla concretezza. L’oroscopo di Branko di venerdì 16 gennaio 2026 offre indicazioni utili segno per segno su lavoro, relazioni e scelte quotidiane, aiutando a orientarsi tra opportunità da cogliere e situazioni da gestire con maggiore equilibrio

♈ Ariete

Giornata energica ma da gestire con calma. Sul lavoro meglio evitare decisioni impulsive; in amore serve dialogo per non creare tensioni inutili.

♉ Toro

Stabilità e concretezza ti aiutano a rimettere ordine, soprattutto nelle questioni pratiche ed economiche. In amore clima rassicurante, ideale per chiarimenti sereni.

♊ Gemelli

Comunicazione al centro: telefonate e incontri possono rivelarsi decisivi. Sul lavoro attenzione a non disperdere energie; in amore torna la leggerezza.

♋ Cancro

Sensibilità accentuata. Branko consiglia di ascoltare l’intuito, soprattutto nei rapporti familiari. Sul lavoro piccoli passi avanti, in amore bisogno di conferme.

♌ Leone

Carisma in evidenza. Buon momento per farti notare e avanzare una proposta. In amore passione viva, ma attenzione all’orgoglio.

♍ Vergine

Giornata di riflessione e sistemazione. Utile rivedere programmi e priorità. In amore meno razionalità e più ascolto migliorano l’intesa.

♎ Bilancia

Equilibrio in ripresa. Favoriti accordi e collaborazioni. In amore dialogo costruttivo, ideale per ritrovare serenità dopo giorni incerti.

♏ Scorpione

Determinazione e lucidità mentale. Puoi chiudere una questione rimasta in sospeso. In amore intensità forte: evita eccessi di controllo.

♐ Sagittario

Voglia di movimento e cambiamento. Giornata utile per pianificare il futuro. In amore bisogno di sincerità e spazi personali.

♑ Capricorno

Concretezza premiata. Sul lavoro risultati graduali ma solidi. In amore è il momento di parlare chiaro e rafforzare le basi del rapporto.

♒ Acquario

Creatività e idee originali in primo piano. Ottimo per nuove proposte. In amore desiderio di libertà, ma senza trascurare chi ti sta accanto.

♓ Pesci

Intuizione e sensibilità guidano la giornata. In amore possibili chiarimenti profondi; sul lavoro segui l’istinto, ma resta con i piedi per terra.