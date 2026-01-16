Incidente tra due auto a Capaccio Paestum: due persone in ospedale

di Marisa Fava

Momenti di paura nella tarda serata di ieri a Capaccio Paestum, dove due automobili si sono scontrate nella frazione di Spinazzo.

Nell’impatto, una delle vetture è finita contro un palo della pubblica illuminazione, mentre l’altra è terminata in un terreno adiacente alla carreggiata, fuori dalla sede stradale.

I soccorsi

Entrambi i conducenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118.

Sulla dinamica del sinistro e sulle eventuali responsabilità sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto.