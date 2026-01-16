Furto all’interno del cimitero comunale: recuperata la refurtiva
Recuperati e sequestrati gli ornamenti sottratti dal cimitero comunale
Un’operazione condotta dalle forze dell’ordine ha portato all’arresto di un soggetto ritenuto responsabile di un furto avvenuto all’interno del cimitero comunale di Capaccio Paestum (SA).
Le attività investigative, svolte in maniera coordinata sul territorio, hanno consentito di raccogliere gravi elementi a carico dell’indagato, permettendo di ricostruire la dinamica dell’episodio e individuare il materiale sottratto.
Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro diversi ornamenti funerari, risultati compatibili con quelli asportati dal cimitero comunale situato in via Rodigliano.
Il recupero della refurtiva rappresenta un importante risultato nell’azione di contrasto ai reati contro il patrimonio e alla tutela dei luoghi di culto e della memoria collettiva.
ARTICOLO PRECEDENTE
Oroscopo Paolo Fox oggi 16 gennaio 2026: previsioni segno per segno
ARTICOLO SUCCESSIVO
Oroscopo Paolo Fox oggi 16 gennaio 2026: previsioni segno per segno