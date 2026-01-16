16 Gennaio 2026 - 10:41

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 gennaio 2026: previsioni segno per segno

Oroscopo di oggi Paolo Fox

Le stelle accompagnano la giornata di oggi con indicazioni utili su lavoro, relazioni e scelte personali. L’oroscopo di Paolo Fox di venerdì 16 gennaio 2026 offre uno sguardo attento segno per segno, aiutando a comprendere quali energie sfruttare e quali situazioni affrontare con maggiore cautela.

♈ Ariete

Giornata energica: sul lavoro puoi recuperare terreno, ma evita scontri diretti. In amore serve più diplomazia.

♉ Toro

Cielo favorevole alle decisioni pratiche. Buon momento per sistemare questioni economiche. In amore stabilità ritrovata.

♊ Gemelli

Comunicazione protagonista: chiarimenti utili e contatti interessanti. Attenzione a non promettere troppo.

♋ Cancro

Emotività in primo piano. Ascolta l’intuito ma non chiuderti. In amore serve maggiore fiducia.

♌ Leone

Buona energia e voglia di emergere. Sul lavoro arriva una conferma. In amore passione, ma occhio all’orgoglio.

♍ Vergine

Giornata di riflessione. Meglio rimandare decisioni importanti. In amore evita critiche inutili.

♎ Bilancia

Equilibrio in ripresa. Favoriti accordi e collaborazioni. In amore dialogo costruttivo.

♏ Scorpione

Determinazione e lucidità. Puoi chiudere una questione aperta. In amore intensità alta.

♐ Sagittario

Voglia di cambiamento. Giornata utile per pianificare il futuro. In amore cerca sincerità.

♑ Capricorno

Concretezza premiata. Sul lavoro risultati graduali ma solidi. In amore servono parole chiare.

♒ Acquario

Creatività in evidenza. Idee nuove trovano spazio. In amore bisogno di libertà, ma senza fughe.

♓ Pesci

Sensibilità accentuata. Buon momento per chiarimenti emotivi. Sul lavoro segui l’istinto.