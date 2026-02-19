Olevano sul Tusciano, 1.500 cittadini senza medico di base

di Marisa Fava

Emergenza sanitaria a Olevano sul Tusciano, dove circa 1.500 cittadini risultano attualmente senza medico di famiglia. La situazione si è aggravata dopo il pensionamento dei due professionisti in servizio e la conclusione degli incarichi temporanei attivati dall’Asl come misura transitoria.

L’appello del sindaco

Il sindaco Ciliberti ha sollecitato un intervento immediato da parte della Regione, chiedendo soluzioni concrete per garantire un presidio sanitario stabile sul territorio. «A risentirne maggiormente – ha sottolineato – sono anziani, pazienti cronici e persone con disabilità, che necessitano di continuità assistenziale».

L’amministrazione comunale si è detta pronta a mettere a disposizione locali e supporto logistico, ma finora nessun medico avrebbe accettato l’incarico.

Le possibili soluzioni

Tra le richieste avanzate vi è l’attivazione di nuove nomine provvisorie, incentivi economici o misure straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza. L’obiettivo è evitare che una parte consistente della popolazione resti priva di riferimento sanitario.

Una crisi che riguarda tutta la Campania

Il problema, tuttavia, non è isolato. Il Sindacato Medici Italiani ha evidenziato la crisi strutturale della medicina territoriale e il mancato ricambio generazionale. Secondo i dati più recenti, in Campania meno della metà dei 704 incarichi disponibili è stata coperta, con un impatto particolarmente pesante sulle aree interne.