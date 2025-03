L’ASL Salerno accelera sulla telemedicina: da febbraio potenziato il servizio di televisita

di Redazione ZON

La piattaforma tecnologica, come da indicazioni della Regione Campania, ai sensi delle linee di indirizzo sulla telemedicina del Ministero della Salute, del PNRR M6 Salute, entra nel vivo.

Il nuovo modello organizzativo della ASL Salerno consente di poter avere attivi slot di prestazioni sanitarie direttamente da casa tramite la piattaforma TM Sinfonia integrata con il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).

La televisita infatti permette, dopo aver svolto la prima visita in presenza, di poter effettuare le visite di controllo per follow up e rinnovi piani terapeutici direttamente dal domicilio del paziente, senza recarsi in ambulatorio o nella struttura ospedaliera.

Ad oggi, l’ASL Salerno ha implementato il proprio offering aziendale in telemedicina con più branche mediche. Tutti spazi per visite di controllo e rinnovi piani terapeutici in modalità televisita, svolte da medici ospedalieri e specialisti ambulatoriali individuati ad hoc per la telemedicina.

Le branche per cui ad oggi è possibile poter richiedere la televisita sono:

pneumologia

chirurgia

reumatologia

nefrologia

oncologia

cardiologia

otorinolaringoiatria

medicina interna

ematologia

neuropsichiatria infantile

dermatologia

neurologia

psichiatria

anestesia e rianimazione-NAD

disforia di genere (DIG)

I pazienti eleggibili, il cui percorso di “telecura” è programmato dal proprio medico, devono essere in possesso dell’impegnativa per televisita di controllo prescritta dal proprio medico di medicina generale e dello SPID. Questo consentirà al paziente, attraverso l’utilizzo del proprio pc o tablet, di accedere alla piattaforma Sinfonia ed effettuare la televisita nel giorno e nell’orario prenotato.

Durante la televisita, inoltre, il paziente potrà essere supportato dal proprio care-giver nel caso ne avesse disponibilità.

Di supporto alla semplificazione del percorso digitale del paziente anche per la telemedicina, l’ASL Salerno ha reso disponibili i punti di facilitazione digitale nei propri punti erogativi. Personale che presta supporto ai cittadini per l’attivazione dell’identità digitale e per l’accesso ai servizi digitali.

Nello specifico, per tutte le informazioni necessarie per la telemedicina aziendale, è stato attivato lo spazio sul portale aziendale, oltre che una mail e un numero di telefono dedicato: [email protected] – 0819212099.

Il link di collegamento http://sinfonia.regione.campania.it/ consente di accedere alla sezione Telemedicina, disponibile anche sulla home page del portale dell’Asl Salerno.

Qual è l’iter per accedere alla televisita dell’ASL Salerno?

L’iter da seguire per poter effettuare una visita di controllo per follow up e rinnovo piano terapeutico in Asl Salerno è il seguente: