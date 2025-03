Salerno: domenica al teatro Genovesi “Ophelia and The Corò nuts” di Padova presenta il suo “Romanzo Breve”

di Redazione ZON

Salerno – Domenica 16 marzo 2025, alle ore 19.00, sesto spettacolo in concorso e quarta compagnia debuttante al Festival Nazionale di Teatro XS Città di Salerno, ideato e organizzato dalla Compagnia dell’Eclissi diretta da Enzo Tota, in partenariato con l’IIS Genovesi-Da Vinci, diretto dalla professoressa Lea Celano, con il sostegno del Soroptimist International Club Salerno e dell’Unione Italiana Libero Teatro Campania. Sul palco del Teatro Genovesi a Salerno (via Sichelgaita, 12), la compagnia Ophelia and the Corò nuts di Padova proporrà “Romanzo breve, ovvero una prevedibilissima commedia romantica in pantomima musicale” di Romina Ranzato, Cristian Corò e Cristina Maffia, con la regia della stessa Ranzato.

Lo spettacolo è il racconto poetico delle esilaranti avventure di Felice (Cristian Corò) e Dalila (Cristina Maffia), due opposti destinati ad incontrarsi in un anonimo condominio degli anni ’60. Un mix perfetto di teatro, musica e creatività. I protagonisti sono Felice, scrittore solitario e abitudinario, e Dalila, un’esplosione di vitalità e colore. L’inaspettato incontro tra i due nasce da un evento imprevisto: Dalila piomba nella vita di Felice sostenendo di essere stata sfrattata proprio a causa sua. Da qui prende avvio un intreccio vivace e imprevedibile, tra gag irresistibili e momenti di pura comicità, che porterà i due personaggi a rivelare le loro peculiarità più insolite.

GLI ALTRI SPETTACOLI

Domenica 30 marzo 2025, alle ore 19.00, la Compagnia di Lizzana “Paolo Manfrini” di Rovereto (TN) concorrerà per il podio con “Come due angeli sul cornicione, c’eravamo troppo amati” di Roberto Marafante. La finale quest’anno è in programma domenica 13 aprile 2025, alle ore 19.00, con lo spettacolo a cura della Compagnia dell’Eclissi di Salerno.

Per ulteriori informazioni sul festival, contattare il numero 338 2041379 o visitare il sito ufficiale: www.compagniadelleclissi.eu.