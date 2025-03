Salerno si prepara per Luci d’Artista 2025/2026: finanziamenti e novità in arrivo

di Redazione ZON

Con la primavera ormai alle porte, il Comune di Salerno è già al lavoro per l’edizione 2025/2026 di Luci d’Artista. Come riportato in apertura della prima pagina del quotidiano “L’Ora” e “Salernonotizie.it” disponibile online, il progetto è pronto e i fondi necessari sono stati stanziati.

La Regione Campania ha già destinato a Salerno un finanziamento di 2,5 milioni di euro, che sarà affiancato da ulteriori fondi per il potenziamento del trasporto pubblico su ferro e gomma. Inoltre, un milione e mezzo di euro sarà destinato alla rassegna “Musica d’Artista” e all’organizzazione del Capodanno in Piazza.

Nei prossimi giorni, il piano definitivo elaborato dalla Ondesign dovrebbe ricevere l’approvazione ufficiale. Una volta confermato, sarà possibile conoscere le nuove installazioni previste per l’evento. Secondo le prime indicazioni dell’amministrazione comunale, la manifestazione tornerà al format originario, con un inizio anticipato a novembre e la chiusura poco dopo l’Epifania.

L’esperimento di prolungare l’evento fino a febbraio, introdotto nelle edizioni precedenti, non ha portato benefici significativi, risultando invece in un aumento dei costi legati ai consumi energetici. Con la programmazione già in fase avanzata, Salerno si prepara a offrire un’edizione rinnovata e ottimizzata della celebre manifestazione luminosa.