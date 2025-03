di Redazione ZON

Siglato in Prefettura a Salerno il protocollo “Controllo del Vicinato”. Questa mattina la firma dell’accordo tra il Prefetto, Francesco Esposito, e il sindaco di Nocera Superiore, Gennaro D’Acunzi.

Stipulato questa mattina in Prefettura a Salerno il protocollo “Controllo del Vicinato” a Nocera Superiore. Il sindaco Gennaro D’Acunzi e il Prefetto Francesco Esposito hanno sottoscritto l’accordo che avvia ufficialmente il progetto, volto a migliorare la sicurezza urbana e la qualità della vita dei cittadini. All’incontro presenti anche il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, e i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri, Filippo Melchiorre, e della Guardia di Finanza, Luigi Carbone.

L’iniziativa nasce con lo scopo di rafforzare la collaborazione tra istituzioni, con il coinvolgimento attivo della popolazione, per prevenire fenomeni di criminalità, degrado urbano e disagio sociale. L’obiettivo è favorire un controllo sociale diffuso e incentivare la segnalazione di comportamenti sospetti alle autorità competenti, contribuendo così a prevenire attività criminose come furti e rapine. Un sistema che unisce prevenzione e repressione, migliorando al contempo la vivibilità e la qualità della vita del territorio.

«La formalizzazione del “Controllo di Vicinato” – ha dichiarato il sindaco Gennaro D’Acunzi – rappresenta un importante passo avanti per la sicurezza della nostra comunità. Questo progetto non solo contribuisce a sorvegliare la città, ma rappresenta uno strumento fondamentale per rafforzare il senso di comunità e garantire maggiore protezione alle fasce più deboli della popolazione».

«Questa iniziativa – ha aggiunto il sindaco D’Acunzi – rappresenta un passo significativo verso un modello di gestione partecipativa della sicurezza, capace di coniugare prevenzione e controllo per rispondere con sempre maggiore efficacia alle esigenze del territorio. Ringrazio il Prefetto per il sostegno a questa iniziativa, finalizzata a costruire una comunità più sicura grazie alla collaborazione tra cittadini e istituzioni».

La proposta del progetto “Controllo del Vicinato” era stata presentata dal sindaco Gennaro D’Acunzi lo scorso mese di gennaio nel corso del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Valutata positivamente, il Comitato ha poi inoltrato la proposta al Ministero dell’Interno per la piena approvazione.