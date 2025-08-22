Perdifumo (SA), PERDIFOLK: V edizione del concerto simultaneo

di Redazione ZON

Venerdì 29 agosto 2025

Dalle ore 20:00 a partecipazione libera e spirito allegro

La rassegna musicale della Campania che suona e ride simultaneamente.

A Perdifumo nel cuore del Cilento.

In scena: Tommaso Primo, Carmine del Grosso, FRÉ, Vittoria, Davide DDL, Raffaele Nolli, Domenico Monaco Il Contastorie, Oyoshe, Simone RIVA Morabito, Me July, Angela Bri, Lelio Morra.

Torna PERDIFOLK, la rassegna musicale della Campania che fa suonare e ridere simultaneamente, in programma venerdì 29 agosto 2025 a partire dalle ore 20 nel suggestivo borgo di Perdifumo (Sa), nel cuore del Cilento.

PERDIFOLK non è solo un evento musicale, ma un viaggio immersivo tra le atmosfere antiche e affascinanti di uno dei borghi più belli del Cilento, dove la musica si fonde con l’autenticità del territorio.

Una serata a partecipazione libera e dallo spirito allegro, organizzata dalla ProLoco Perdifumo e Frazioni in collaborazione con SoundFly Records, Graf srl, Camella srl, Full Heads Records, Acta Progetti. Con il Patrocinio del Comune di Perdifumo, Parco Nazionale del Cilento, Provincia di Salerno e il supporto di RCS75, Antica Residenza, Palazzo Laurice, Casa di Greta, Bar Mabè.

Gli spettacoli sono gratuiti, si consigliata la prenotazione Eventbrite a questo link https://www.eventbrite.com/e/perdifolk-2025-v-edizione-tickets-1598608865149?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl

La quinta edizione di PERDIFOLK vedrà alternarsi sui palchi: il cantautore partenopeo Tommaso Primo; Carmine Del Grosso (stand-up comedian dalla comicità tagliente volto noto di Rai2 e Comedy Central); Simone Morabito, il frontman del gruppo Riva sarà affiancato da Me July e Angela Bri presenterà i suoi brani dalle sonorità rock e folk; Lelio Morra, cantautore dal repertorio ricco di emozioni che ha collaborato con Ornella Vanoni e vinto il Premio De Andrè e il Premio Mogol; FRÈ feat. Vittoria che ci presenta un mix cantautorale con testi avvincenti e dissacranti; infine Domenico Monaco meglio conosciuto come Il Contastorie, narratore cilentano di storie in musica dalle caratteristiche ironiche.

E come ciliegina sulla torta, un finale a sorpresa con un mini-live-show dell’ormai iconico balcone al centro del borgo che si affaccia sulle colline dell’Alto Cilento, dove alcuni artisti di caratura nazionale regaleranno un momento indimenticabile.

I nomi verranno svelati solo all’ultimo minuto.

Le esibizioni si distribuiranno in tre location del borgo antico di Perdifumo: Piazzale della Posta, con l’iconico Campanile; Piazza Guglielmini, impreziosita dalla storica fontana e dall’omonimo Palazzo; Piazza del Municipio centro nevralgico del paese.

Il format “Concerto Simultaneo” permetterà al pubblico di spostarsi tra le piazze, vivendo un’esperienza dinamica e coinvolgente, tra musica, risate, buon cibo locale e scorci paesaggistici mozzafiato.

La notte non finisce con gli spettacoli in programma, infatti: dopo le esibizioni nella Piazza Centrale si terrà una Jam Session con ospiti speciali, come il rapper napoletano Oyoshe, La Femelle e tanti altri per chiudere in bellezza tra ritmi travolgenti e improvvisazioni live che coinvolgerà i musicisti presenti.

Ad introdurre e presentare le esibizioni ci penseranno gli stand up comedian Davide DDL e Raffaele Nolli.

Questa edizione di Perdifolk è dedicata a Carmine.

INFO

https://www.instagram.com/perdifolk/

https://www.facebook.com/perdifolk