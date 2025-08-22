Salerno, Armando Cerzosimo presenta: “Femminili Frangenti” di Carla Combatti e “Sognante” di Pietro Cerzosimo, presso la Galleria Cerzosimo

di Redazione ZON

Carla Combatti e Pietro Cerzosimo tra poesia e immagini

Sabato 23 agosto, alle ore 19, negli spazi della Galleria Cerzosimo di Salerno, si terrà la presentazione della silloge poetica “Femminili Frangenti”, unitamente al vernissage della mostra fotografica “Sognante”, ispirata dai versi della poetessa vicentina.

L’evento prevede l’intervento di Esmeralda Ferrara e le letture di Rachele De Prisco.

Il tema della comunicazione e del linguaggio

La condizione per la quale si è evoluto il linguaggio umano è quella della comunicazione faccia a faccia, in una sfera condivisa visivamente. Con l’avvento delle tecnologie, però, questo rapporto originario è mutato: dall’immagine disegnata alla scrittura, dalla fotografia fino alla realtà virtuale.

Queste trasformazioni hanno reso possibile comunicare senza la presenza fisica dell’interlocutore, generando nuove forme espressive e culturali. Un percorso tutt’altro che lineare, segnato da incontri, scontri e rivoluzioni tecnologiche.

La silloge e la mostra

Durante la serata verrà presentata la silloge poetica di Carla Combatti “Femminili Frangenti” (Cleup, Padova), accompagnata dalle opere fotografiche “Sognante” di Pietro Cerzosimo.

La presentazione sarà curata da Esmeralda Ferrara con letture di Rachele De Prisco e con la partecipazione di Tiziana D’Angelo, direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia e delegata per la Reggia di Caserta.

Critica e interpretazione

Paola Corponi descrive i “frangenti” come flutti che travolgono ma anche come contingenze che accomunano la condizione femminile. La poesia di Carla Combatti – disincantata ma lirica – affronta temi di perdita, solitudine, amore impossibile e schiavitù interiore, riuscendo comunque a restituire momenti di grazia e bellezza.

Il percorso si concentra sulla sezione Mitologiche ombre, che richiama archetipi femminili della tradizione classica (Briseide, Criseide) e riflette sulle sofferenze universali delle donne nei secoli.

Nota biografica su Carla Combatti

Carla Combatti (Vicenza, 1961) lavora presso la Biblioteca Bertoliana. Ha esordito con la raccolta Canzoni per via (2001) e ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui la qualificazione al Premio Internazionale “Eugenio Montale” (1994).

È stata fondatrice dell’Associazione “L’ape e il trifoglio”, attiva nello studio della poesia contemporanea, e ha partecipato a eventi nazionali e internazionali. Con Aracnidi pazienti (2008) ha esplorato il ruolo e la fragilità della donna contemporanea, ottenendo il 2° premio al concorso “Il Paese delle Donne” (Roma).

Info:

Salerno, Galleria Cerzosimo, Via Giovanni Da Procida, 9

Sabato 23 agosto – ore 19

INGRESSO GRATUITO

www.cerzosimo.com – [email protected]

Ufficio Stampa: Cerzosimo Fotografia