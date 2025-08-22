Salerno, una commedia tutta da ridere al Teatro dei Barbuti: “Voi dite di sì”

di Redazione ZON

Sabato 23 agosto 2025, alle ore 21.15, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, nell’ambito della quarantesima edizione del Teatro dei Barbuti, Officina Teatrale, Teatro Novanta presenta “Voi dite di sì”, adattamento e regia di Raffaele Milite (ingresso 10 euro).

GADGET SPECIALI PER I QUARANT’ANNI DELLA RASSEGNA

In occasione dei quarant’anni del Teatro dei Barbuti, fino ad esaurimento scorte, agli spettatori sarà fatto dono di uno speciale taccuino in carta bianca, con la copertina da collezione, un testo del giornalista e scrittore Paolo Romano e l’interno con fogli di carta bianca, utile per appunti, note teatrali, autografi dei protagonisti della rassegna. Inoltre, dono fresco, gustoso ed estivo, a tutti gli spettatori, all’ingresso, sarà offerto un gelato artigianale firmato da Gusto17, la gelateria salernitana premiata da Forbes e da Gambero Rosso.

Info – www.bottegasanlazzaro.it – Fb biglietti on line su www.postoriservato.it

È possibile acquistare i biglietti anche al botteghino, con il bonus docenti e con il bonus 18app.