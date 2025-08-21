Paestum, Stefano De Martino con “Meglio Stasera Summer Tour 2025”: domani sera all’Arena dei Templi

di Redazione ZON

Si chiude a Paestum la mini tournée nel salernitano del performer

Biglietti disponibili su Ticketone e al Botteghino, aperto venerdì a partire dalle ore 18.

Inizio show: ore 21.30

Lo show a Paestum

Dopo aver già conquistato le platee di Padula e Maiori, domani sera – venerdì 22 agosto – Stefano De Martino sarà protagonista all’Arena dei Templi di Paestum con il tour estivo del suo “quasi one-man show” Meglio Stasera, scritto con Riccardo Cassini.

Un performer poliedrico

Reduce da una stagione televisiva di grande successo con Affari tuoi (Rai 1) e Stasera tutto è possibile (Rai 2), Stefano De Martino porta in scena uno spettacolo che ha registrato sold out nei teatri durante l’inverno.

Con Meglio Stasera l’artista racconta il suo percorso di vita:

dai primi lavori come fruttivendolo e addetto al call center, fino alle palestre di danza di Torre Annunziata, ai provini di Amici, al palco di Broadway, all’incontro con Paolo Sorrentino e all’esordio come conduttore televisivo su Rai1.

Ironia, musica e danza

Lo spettacolo è un’occasione per conoscere un intrattenitore a tutto campo: crooner e ballerino, capace di alternare monologhi umoristici, riferimenti colti, improvvisazioni, scherzi col pubblico, coreografie e mashup musicali.

Il repertorio spazia dai grandi classici della musica italiana ai successi internazionali di ieri e di oggi.

Musica dal vivo e corpo di ballo

Lo show è arricchito dalla presenza degli 8 orchestrali della Disperata Erotica Band, diretta dal Maestro Pino Perris, e da un corpo di ballo composto da 4 ballerini. Il risultato è uno spettacolo di grande energia e varietà.

Crediti artistici

Meglio Stasera è scritto da Riccardo Cassini e Stefano De Martino, con la collaborazione ai testi di Francesco Velonà.

Regia: Riccardo Cassini

Coreografie: Andrea Larossa

Produzione: ITC 2000 e Best Live

Tappa di Paestum: a cura di Anni 60 produzioni

Biglietti e informazioni

I biglietti sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali. Saranno acquistabili anche direttamente al Botteghino dell’Arena dei Templi venerdì a partire dalle ore 18.

Orari di accesso:

Ingresso al pubblico dalle ore 19:30

Inizio spettacolo ore 21:30

Per informazioni:

www.anni60produzioni.com

