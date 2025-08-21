Paestum, Stefano De Martino con “Meglio Stasera Summer Tour 2025”: domani sera all’Arena dei Templi
Lo spettacolo è un’occasione per conoscere un intrattenitore a tutto campo
Si chiude a Paestum la mini tournée nel salernitano del performer
Lo show a Paestum
Dopo aver già conquistato le platee di Padula e Maiori, domani sera – venerdì 22 agosto – Stefano De Martino sarà protagonista all’Arena dei Templi di Paestum con il tour estivo del suo “quasi one-man show” Meglio Stasera, scritto con Riccardo Cassini.
Un performer poliedrico
Reduce da una stagione televisiva di grande successo con Affari tuoi (Rai 1) e Stasera tutto è possibile (Rai 2), Stefano De Martino porta in scena uno spettacolo che ha registrato sold out nei teatri durante l’inverno.
Con Meglio Stasera l’artista racconta il suo percorso di vita:
dai primi lavori come fruttivendolo e addetto al call center, fino alle palestre di danza di Torre Annunziata, ai provini di Amici, al palco di Broadway, all’incontro con Paolo Sorrentino e all’esordio come conduttore televisivo su Rai1.
Ironia, musica e danza
Lo spettacolo è un’occasione per conoscere un intrattenitore a tutto campo: crooner e ballerino, capace di alternare monologhi umoristici, riferimenti colti, improvvisazioni, scherzi col pubblico, coreografie e mashup musicali.
Il repertorio spazia dai grandi classici della musica italiana ai successi internazionali di ieri e di oggi.
Musica dal vivo e corpo di ballo
Lo show è arricchito dalla presenza degli 8 orchestrali della Disperata Erotica Band, diretta dal Maestro Pino Perris, e da un corpo di ballo composto da 4 ballerini. Il risultato è uno spettacolo di grande energia e varietà.
Crediti artistici
Meglio Stasera è scritto da Riccardo Cassini e Stefano De Martino, con la collaborazione ai testi di Francesco Velonà.
Regia: Riccardo Cassini
Coreografie: Andrea Larossa
Produzione: ITC 2000 e Best Live
Tappa di Paestum: a cura di Anni 60 produzioni
Biglietti e informazioni
I biglietti sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali. Saranno acquistabili anche direttamente al Botteghino dell’Arena dei Templi venerdì a partire dalle ore 18.
Orari di accesso:
Ingresso al pubblico dalle ore 19:30
Inizio spettacolo ore 21:30
Per informazioni:
www.anni60produzioni.com
