Battipaglia, presidio e serrato controllo della Polizia Stradale

di Redazione ZON

Attività di presidio e serrato controllo di Polizia Stradale in piazza Moro e piazza Ferrovia da parte degli agenti del Comando di Polizia Locale coordinati sul posto dal Vice Comandante Domenico Di Vita. Fermati i trasgressori che non rispettano la delibera di Giunta che ha decretato come isola pedonale la zona di Piazza Moro. Diverse persone sono state fermate mentre attraversavano la piazza a bordo di velocipedi a pedalata assistita. I mezzi sono stati sequestrati.