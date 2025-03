Auto in fiamme tra Scafati e Pompei: attimi di paura sull’autostrada

di Redazione ZON

Nel pomeriggio di oggi, momenti di tensione si sono verificati nei pressi dell’ingresso autostradale tra Scafati e Pompei, quando un’auto utilitaria ha improvvisamente preso fuoco.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe notato un’anomalia al motore e, intuendo il pericolo, è riuscito ad accostare il veicolo sul margine della carreggiata. Pochi istanti dopo, le fiamme hanno avvolto completamente l’auto, che fortunatamente era già stata evacuata.

Non si segnalano feriti, ma l’incendio ha generato panico tra gli automobilisti in transito, costretti a rallentare e a mantenere le distanze di sicurezza per evitare ulteriori rischi.

Al momento dell’accaduto, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine non erano ancora presenti, ma sono intervenuti poco dopo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Restano ancora da chiarire le cause dell’incendio.

Fonte: salernonotizie.it