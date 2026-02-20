Giuseppe Cossentino presenta “Passioni senza fine”

di Pasquale Corvino

Giuseppe Cossentino Passioni senza fine è stato il protagonista di una serata intensa e partecipata a Cava de’ Tirreni. Nel cuore del Borgo Scacciaventi, presso il Lounge Bar Vips “LORI’”, lo scrittore e regista napoletano ha presentato il suo romanzo edito da Olisterno Editore.

Una serata di cultura nel Borgo Scacciaventi

L’incontro si è svolto nell’ambito della rassegna culturale “I giovedì del LORI’”. A moderare la presentazione è stato il giornalista Antonio Di Giovanni, mentre il relatore è stato Giuseppe Nappa, direttore di Occhio All’Artista Magazine.

All’evento hanno partecipato diverse testate e media, tra cui Showupdate Magazine, Occhio All’Artista Magazine ed Elastic Media News, confermando l’interesse che il romanzo continua a suscitare dopo il tour in varie città italiane.

Dal radiodramma al romanzo

Durante l’incontro, Giuseppe Cossentino ha raccontato la genesi dell’opera. “Passioni senza fine” nasce infatti come radiodramma web, un progetto innovativo che ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui gli “Oscar del web” ai Rome Web Awards.

Il successo del radiodramma ha poi portato alla trasformazione dell’opera in romanzo. Oggi il libro ha conquistato lettori e critica, ottenendo anche una menzione speciale a Casa Sanremo Writers, all’interno della Casa Sanremo Library.

Il percorso artistico di Giuseppe Cossentino

Nato a Napoli il 9 ottobre 1986, Giuseppe Cossentino è autore, sceneggiatore e regista. Dopo gli studi in Giurisprudenza e la formazione in sceneggiatura presso la Scuola Internazionale di Comics di Napoli, ha costruito un percorso artistico tra narrativa, cinema e web series.

Nel corso della carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui la menzione d’onore al Napoli Cultural Classic, il Premio Internazionale Città di Pomigliano d’Arco alla carriera, il Premio Nazionale Alfonso Gatto e il Premio Orchidea nel Deserto per la sceneggiatura italiana.

Di recente ha ricevuto anche un riconoscimento presso la Camera dei Deputati per il romanzo “Cuore elastico”.

La trama di “Passioni senza fine”

“Passioni senza fine” è ambientato nell’alta borghesia partenopea. Al centro della storia c’è l’amore proibito tra Ginevra De Santis e il giovane Brando Buonocore, ostacolato da intrighi familiari e tensioni sociali.

Accanto ai protagonisti si sviluppano vicende parallele segnate da drammi personali. Il romanzo affronta temi delicati come la violenza sulle donne, il disagio familiare e le fragilità della società contemporanea, mantenendo al centro il potere trasformativo dell’amore.

Un incontro partecipato

La presentazione a Cava de’ Tirreni si è svolta in un clima di grande attenzione e coinvolgimento. Il pubblico ha partecipato con domande e riflessioni, dimostrando quanto l’opera sia capace di toccare corde profonde.

Nel corso della serata è stato proposto anche l’ascolto di un episodio del radiodramma, permettendo ai presenti di riscoprire le origini del progetto.

La tappa cavese conferma il successo di “Passioni senza fine” e consolida Giuseppe Cossentino tra le voci più interessanti del panorama culturale italiano.