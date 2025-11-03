Cava de’ Tirreni, progetto “Family Hub”

di Redazione ZON

l Comune ha pubblicato l’Avviso per l’individuazione di un Ente del Terzo Settore con cui definire, attraverso un percorso di co-progettazione, la gestione dei servizi previsti dal progetto “Family Hub”, finanziato dal Programma Nazionale “Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027”

Il Comune di Cava de’ Tirreni ha pubblicato l’Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di un Ente del Terzo Settore (ETS), singolo o associato (ATS), con cui definire, attraverso un percorso di co-progettazione, la gestione dei servizi previsti dal progetto “Family Hub”, finanziato dal Programma Nazionale “Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027” (FSE+/FESR).

Il progetto, ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 2.345.000,00, prevede € 2.200.000,00 destinati alla realizzazione di interventi in collaborazione con il Terzo Settore. L’obiettivo è rafforzare i servizi di inclusione sociale attraverso pratiche innovative, promuovendo un modello di welfare comunitario partecipato e generativo.

Tra i destinatari delle azioni: minori, famiglie in difficoltà, donne vittime di violenza, disabili, anziani, cittadini stranieri, ex detenuti e giovani in uscita da percorsi di tutela. Il progetto mira a migliorare l’accesso a servizi di qualità da collocare nell’“Ex Asilo di Mendicità MATER” in via O. Di Benedetto, rione San Lorenzo.

Azioni del Progetto:

Attivare lo spazio “BAMBINI E BAMBINE”: laboratorio psicomotricità, laboratorio di musica, laboratorio di inglese, lettura animata della favola, gioco euristico, attività grafico-pittoriche, attività manipolative ed espressive, attività di gioco simbolico, atelier eco-digitale; attivare un supporto alla genitorialità con un progetto di consulenza costante e uno spazio dove i genitori possono trovare supporto nei momenti di difficoltà nella relazione quotidiana con i propri figli. Tra le attività: Counseling Psico-Sociale e Seminari per genitori.

laboratorio psicomotricità, laboratorio di musica, laboratorio di inglese, lettura animata della favola, gioco euristico, attività grafico-pittoriche, attività manipolative ed espressive, attività di gioco simbolico, atelier eco-digitale; attivare un supporto alla genitorialità con un progetto di consulenza costante e uno spazio dove i genitori possono trovare supporto nei momenti di difficoltà nella relazione quotidiana con i propri figli. Tra le attività: Counseling Psico-Sociale e Seminari per genitori. Attivare laboratori di Educativa territoriale: accoglieranno minori in particolari condizioni di fragilità individuati su segnalazione del Segretariato Sociale o su richiesta spontanea della famiglia. Il servizio sarà destinato ad accogliere bambini e adolescenti di età compresa tra 6 e 16 anni. L’offerta socio-educativa dovrà includere attività quali spazio studio, laboratori esperienziali, discipline sportive, percorsi culturali, attività estive, cura della relazione educativa nell’ambito familiare ed educativa di strada.

accoglieranno minori in particolari condizioni di fragilità individuati su segnalazione del Segretariato Sociale o su richiesta spontanea della famiglia. Il servizio sarà destinato ad accogliere bambini e adolescenti di età compresa tra 6 e 16 anni. L’offerta socio-educativa dovrà includere attività quali spazio studio, laboratori esperienziali, discipline sportive, percorsi culturali, attività estive, cura della relazione educativa nell’ambito familiare ed educativa di strada. Attivare il “CENTRO FAMIGLIA INNOVATIVO”: sarà un riferimento territoriale per i cittadini, a supporto dei loro legami e per aumentare le occasioni di confronto e le competenze relazionali. I servizi predisposti dovranno comprendere: accoglienza e primo ascolto, mediazione familiare, spazio neutro, educativa domiciliare, consulenze psicologiche e pedagogiche, orientamento per affido e adozioni, gruppi di ascolto genitori, servizi integrativi per minori, percorsi per famiglie solidali. All’interno del Centro Famiglia sarà realizzata la “Casa della Genitorialità”, un servizio innovativo con programmi annuali di incontri, approfondimenti, momenti di sostegno e consulenza ai neo-genitori.

sarà un riferimento territoriale per i cittadini, a supporto dei loro legami e per aumentare le occasioni di confronto e le competenze relazionali. I servizi predisposti dovranno comprendere: accoglienza e primo ascolto, mediazione familiare, spazio neutro, educativa domiciliare, consulenze psicologiche e pedagogiche, orientamento per affido e adozioni, gruppi di ascolto genitori, servizi integrativi per minori, percorsi per famiglie solidali. All’interno del Centro Famiglia sarà realizzata la “Casa della Genitorialità”, un servizio innovativo con programmi annuali di incontri, approfondimenti, momenti di sostegno e consulenza ai neo-genitori. Attivare il “POLO DEL BENESSERE”: servizio dedicato al miglioramento delle condizioni di benessere individuale e di comunità sul territorio, configurato come luogo polifunzionale di raccordo e integrazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.

servizio dedicato al miglioramento delle condizioni di benessere individuale e di comunità sul territorio, configurato come luogo polifunzionale di raccordo e integrazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari. Realizzare una comunità per madri gestanti, madri e bambini: destinata a donne che necessitano di appoggio e tutela in un luogo protetto nel periodo della gravidanza e/o successivamente, perché prive di sostegno familiare e sociale, o in condizioni di disagio psicologico. Il servizio dovrà assicurare il funzionamento 24h per tutto l’anno, offrendo accoglienza, tutela, sostegno psicologico, preparazione al ruolo genitoriale e alla relazione con il figlio.

destinata a donne che necessitano di appoggio e tutela in un luogo protetto nel periodo della gravidanza e/o successivamente, perché prive di sostegno familiare e sociale, o in condizioni di disagio psicologico. Il servizio dovrà assicurare il funzionamento 24h per tutto l’anno, offrendo accoglienza, tutela, sostegno psicologico, preparazione al ruolo genitoriale e alla relazione con il figlio. Avviare e gestire il “Bar-Biblioteca”: uno spazio polifunzionale e inclusivo anche a favore di soggetti fragili. Un luogo di ristoro e centro culturale, progettato per ospitare eventi, dibattiti, presentazioni di libri e incontri che favoriscano la socializzazione. Il Bar-Biblioteca sarà aperto anche alla comunità locale.

uno spazio polifunzionale e inclusivo anche a favore di soggetti fragili. Un luogo di ristoro e centro culturale, progettato per ospitare eventi, dibattiti, presentazioni di libri e incontri che favoriscano la socializzazione. Il Bar-Biblioteca sarà aperto anche alla comunità locale. Gestire un servizio di accoglienza e guardiania del “Family HUB” presso l’Ex Asilo di Mendicità “Mater”.

L’Ente selezionato sarà chiamato a partecipare attivamente alla definizione del progetto esecutivo, mettendo a disposizione risorse proprie – umane, strumentali o finanziarie – e contribuendo alla realizzazione degli interventi. A supporto delle attività, il Comune concederà in comodato gratuito per tre anni l’immobile “Ex Asilo di Mendicità MATER” in via O. Di Benedetto, rione San Lorenzo.

La convenzione avrà durata fino al 31 dicembre 2028, con possibilità di proroga in caso di economie e interesse pubblico.

“Il Family Hub collocato nell’asilo di Mendicità – afferma l’Assessore ai Servizi sociali, Giovanni Del Vecchio – rappresenta una risorsa fondamentale per la comunità locale, soprattutto in contesti in cui le sfide sociali e le necessità delle famiglie sono particolarmente evidenti. Questo tipo di struttura, che può essere definita come un “polo sociale”, gioca un ruolo cruciale nel supporto alle famiglie, nel miglioramento dei servizi educativi, e nel rafforzamento del tessuto sociale di un territorio. Un aspetto fondamentale dell’evoluzione di questi luoghi, e in particolare dell’Asilo di Mendicità, è dato dall’avvio di tavoli di coprogettazione con il terzo settore. Questa metodologia segna un nuovo capitolo nella evoluzione delle politiche sociali che – con le sfide sociali odierne – richiedono una risposta collettiva, che veda il coinvolgimento delle istituzioni e del terzo settore nella creazione di soluzioni concrete e sostenibili.”

Gli ETS interessati, che siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso, potranno far pervenire entro il giorno 16.11.2025 alle ore 13:00 esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: [email protected], la domanda di partecipazione utilizzando i modelli disponibili sul sito: www.cittadicava.it.