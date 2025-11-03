Pontecagnano Faiano, Teatro Mascheranova: “Mosca Cieca”

di Redazione ZON

L’8 e il 9 novembre “Mosca Cieca”

Inizia la stagione teatrale “Catalisi” 2025/26 del Teatro Mascheranova con Mosca Cieca in scena il prossimo fine settimana, 8 e 9 Novembre. Per la regia di Athos Mion, in scena ci saranno le attrici Diana Bettoja, Miriam Moschella e Silvia Guerrieri, gruppo di artisti/e diplomati/e nelle Accademie di Milano, che inizia a lavorare insieme per la messa in scena del testo di Silvia Guerrieri, già vincitore del Premio nazionale di drammaturgia Omissis nel 2023 e finalista della XIII edizione del Premio Inedito Colline di Torino. Mosca cieca prende spunto da un fatto di cronaca: a Mosca nel 2018 le sorelle Khachaturyan dopo aver subito anni di abusi sessuali e psicologici uccidono il padre.

In teatro le sorelle raccontano, vivono e rielaborano il loro ricordo cercando le parole giuste per dare giustizia ad una storia che in tribunale trova solo l’univocità della condanna. Le sorelle, nella costruzione drammaturgica ispirate alle Tre sorelle di Cechov, sono attrici del loro ricordo: si interpretano a vicenda, litigano, ridono, raccontano prendendo parte a questo doloroso rito che restituisce la verità e la complessità degli eventi. Tra cronaca e Cechov, tra prosa e versi, Mosca cieca è un atto di resistenza e di protesta che dal piano personale e soggettivo, diventa testimonianza e ricordo collettivo e partecipato. Il progetto è supportato da Theatron 2.0.

Appuntamento Sabato 8 Novembre alle ore 20 e 30 e Domenica 9 Novembre alle ore 19 al Teatro Mascheranova di Pontecagnano (SA), via Isonzo 6-10. Per info e prenotazioni: consultare il sito www.mascheranova.it e le pagine social del Teatro Mascheranova.