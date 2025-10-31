Cava de’ Tirreni, nasce la comunità energetica SolMio

di Redazione ZON

Una nuova luce per il futuro

Un progetto condiviso che unisce cittadini, imprese e istituzioni nel segno della sostenibilità e dell’innovazione

Da Cava de’ Tirreni parte una nuova energia. Nasce SolMio, la nuova Comunità Energetica che rappresenta un passo concreto verso un modo nuovo e più consapevole di produrre e consumare energia. Un progetto che unisce cittadini, imprese e istituzioni locali in un modello innovativo di produzione e condivisione, dove l’energia pulita diventa un bene comune.

SolMio è una comunità che nasce da un luogo simbolico: Cava de’ Tirreni, la città dove è nata anche Cava Energia, oggi tra le realtà di riferimento nel settore delle utilities e promotrice di un approccio sostenibile e partecipato all’uso dell’energia. Da qui, da questa radice territoriale, parte un progetto che guarda lontano e che mette in rete persone, competenze e visione per costruire un futuro energetico condiviso.

L’ENERGIA CHE UNISCE

La Comunità Energetica SolMio promuove un modello di autosufficienza e collaborazione, fondato sulla condivisione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili. Chi entra a farne parte può beneficiare di un contributo a fondo perduto del 40% per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, ma non è necessario possedere un impianto per partecipare: è possibile aderire gratuitamente e utilizzare l’energia naturale prodotta da altri membri della comunità.

È un passo concreto verso una nuova idea di energia: partecipata, accessibile, sostenibile. Un modo per ridurre i costi in bolletta, abbattere le emissioni di CO₂ e contribuire in maniera diretta alla transizione ecologica del territorio.

«Con SolMio vogliamo dimostrare che l’energia pulita può essere davvero un bene comune. Abbiamo messo a disposizione la nostra esperienza per costruire una comunità che nasce a Cava de’ Tirreni, da dove siamo partiti anche noi, e che oggi diventa un simbolo di innovazione e collaborazione. È un passo importante verso un futuro più sostenibile, in cui cittadini, imprese e istituzioni possono condividere non solo energia, ma una nuova visione di progresso. Quando l’energia unisce, il territorio cresce», dichiara Vincenzo Adinolfi, amministratore di Cava Energia.

IL RUOLO DI CAVA ENERGIA

Come sponsor tecnico e consulente di settore, Cava Energia mette a disposizione la propria esperienza decennale nel campo dell’energia e delle utilities, supportando la comunità nelle fasi di analisi, progettazione e gestione dei flussi energetici. Grazie a strumenti digitali e competenze avanzate, l’azienda garantisce la massima efficienza nella condivisione e nel monitoraggio dell’energia prodotta.

Cava Energia conferma così il proprio impegno nel favorire modelli energetici più sostenibili, inclusivi e intelligenti, coerenti con una visione che unisce innovazione tecnologica e responsabilità sociale.

UN MODELLO DA ESTENDERE

La nascita di SolMio rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra pubblico, privato e cittadini, capace di generare valore condiviso e di ispirare nuovi percorsi di sviluppo. L’obiettivo è creare una rete energetica diffusa, replicando il modello in altri territori, anche grazie alla presenza commerciale di Cava Energia, oggi attiva non solo nella provincia di Salerno, ma anche in Piemonte e Calabria. È una visione che guarda oltre i confini locali, puntando a costruire un sistema energetico più equo, partecipato e sostenibile.

