Bellizzi, l’impegno di OrtoRomi contro il tumore al seno

Screening gratuiti per le dipendenti dell’azienda e per tutta la comunità

Campania: l’impegno di OrtoRomi contro il tumore al seno

La Cooperativa Agricola con sede nel Salernitano torna a sostenere eventi mirati alla prevenzione, in programma a Marigliano (NA). L’iniziativa rientra in una più ampia strategia di responsabilità sociale e welfare aziendale che comprende anche l’introduzione di tecnologie a supporto della salute dei lavoratori

La Cooperativa Agricola OrtoRomi, azienda di riferimento nel settore ortofrutticolo italiano con sede a Bellizzi in provincia di Salerno, alla produzione di alimenti naturali affianca un impegno concreto per il benessere delle comunità in cui opera e dei propri collaboratori. In particolare, l’azienda ha scelto anche quest’anno di sostenere progetti dedicati alla salute delle donne, con importanti iniziative che rendono disponibili gratuitamente esami senologici completi nei territori in cui sorgono gli stabilimenti aziendali, nelle province di Padova e di Salerno. Si parte dalla data del 5 novembre comprendente la tappa di Marigliano (NA), le prenotazioni sono già attivate.

Questa iniziativa rafforza il legame di OrtoRomi con il territorio e la cittadinanza locale, evidenziando al tempo stesso l’attenzione che l’azienda riserva alla salute delle proprie collaboratrici. «Sostenere progetti che promuovono la prevenzione e la salute rappresenta per noi un impegno naturale, in linea con i valori e gli obiettivi di OrtoRomi, da sempre orientata a favorire il benessere psico-fisico delle persone» dichiara Martina Boromello, responsabile Marketing e Comunicazione di OrtoRomi.

Sul fronte campano, vicino all’unità di Salerno, OrtoRomi supporta Maiora, azienda protagonista nella GDO del Centro-Sud Italia (con insegne Despar, Eurospar, Interspar e Cash&Carry Altasfera), nel progetto “La Carovana della Prevenzione“/Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile di Komen Italia, attiva dal 2000 nella lotta ai tumori al seno. L’iniziativa autunnale offrirà screening gratuiti per la prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere e si rivolge in particolare a donne in condizioni di disagio sociale ed economico, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce e rafforzare la cultura della prevenzione e della tutela della salute.

«Queste non sono iniziative isolate – sottolinea Martina Boromello – ma parte di una strategia più ampia di responsabilità sociale d’impresa che OrtoRomi porta avanti con un approccio integrato e che la Cooperativa ha ulteriormente rafforzato negli ultimi anni. Un piano che si declina anche nell’adozione di soluzioni innovative per migliorare le condizioni di lavoro dei nostri collaboratori».

L’impegno si è tradotto di recente anche nell’introduzione di sette esoscheletri occupazionali passivi a supporto degli operatori del reparto taglia e monda dello stabilimento di Borgoricco (PD), un’area produttiva in cui il personale è quotidianamente impegnato in attività caratterizzate da movimenti ripetitivi e prolungati. Questi dispositivi innovativi favoriscono il mantenimento di una postura corretta e riducono lo sforzo muscolare durante le attività lavorative. Il percorso di OrtoRomi prosegue e si arricchisce: nei piani futuri vi è l’estensione dell’utilizzo degli esoscheletri ad altri reparti, affiancata da iniziative mirate alla sensibilizzazione sul benessere fisico e posturale.

OrtoRomi

Fondata nel 1996, OrtoRomi è una Società Cooperativa Agricola ed uno dei primari player italiani nel mercato delle insalate pronte al consumo, delle zuppe e dei piatti pronti, e degli estratti freschi di frutta e verdura. OrtoRomi presidia l’intera filiera, dal seme alla tavola, garantendo tracciabilità e trasparenza. Attualmente, unisce 10 soci, dispone di 2 stabilimenti di produzione, uno a Borgoricco (PD) ed uno a Bellizzi (SA) che lavorano le materie prime conferite da 49 Aziende Agricole italiane. Presente nei banchi frigo dei reparti ortofrutta della Grande Distribuzione Organizzata con il marchio OrtoRomi, offre soluzioni di alta qualità, sicure, prodotte con la massima attenzione e nel rispetto dei principi della sostenibilità autentica. Gusto eccellente, buoni valori nutrizionali, naturalità, freschezza, innovazione, alto contenuto di servizio: queste le parole chiave dell’offerta. OrtoRomi: soluzioni originali, gustose, pratiche e salutari, ideali per chi desidera stare bene. www.ortoromi.it