Cava de’ Tirreni, piano di Zona S2: avvio anticipato dell’anno educativo all’Asilo nido Carillo

di Redazione ZON

Benvenuto ai piccoli e alle loro famiglie

Il Piano di Zona Ambito S2 comunica l’inizio dell’Anno educativo presso l’Asilo nido Carillo, con un’accoglienza dedicata ai genitori e ai bambini 0-3 anni.

L’apertura anticipata rappresenta una scelta coordinata dell’assessore ai Servizi Sociali Giovanni del Vecchio, in linea con gli obiettivi di offrire sin dall’inizio un ambiente familiare, rassicurante e stimolante per ogni bambino, con l’Ufficio dei Servizi sociali.

Le parole dell’assessore Del Vecchio: “Voglio porgere un caloroso benvenuto ai bambini e alle famiglie. Questo primo ingresso nella scuola è un momento importante, qui i bambini si sentiranno a casa, accolti, seguiti e, soprattutto, accompagnati nella crescita per conquistare le loro prime autonomie.”

A supporto dell’accoglienza delle mamme e dei papà prima dell’arrivo dei piccoli sono intervenuti: Antonella Masullo, Funzionaria in P.O. dei Servizi Sociali e Sonia Senatore, Coordinatrice della Cooperativa gestore La Città della Luna

Il team del servizio educativo continua a lavorare per garantire servizi di qualità, continuità educativa e un ambiente sicuro e inclusivo per tutte le famiglie.