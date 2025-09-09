ViviamoCilento, il festival del Comune di Pollica torna ad Acciaroli dal 12 al 14 settembre con Diodato, Max Gazzè, Simona Molinari, Tosca, Dario Vergassola e Valerio Aprea

di Redazione ZON

Una dichiarazione d’amore alla vita lenta, alla bellezza che si svela piano, all’importanza dell’ascolto, del silenzio e della consapevolezza. Musica che si intreccia alle storie, cammino che diventa esperienza sensoriale, comunità che si ritrova per riconoscersi nelle proprie radici e costruisce insieme nuove visioni. È ViviamoCilento, il festival attraverso il quale il Comune di Pollica celebra il Cilento, in programma ad Acciaroli dal 12 al 14 settembre.

La dodicesima edizione torna con tre giorni di incontri, musica, emozioni e sapori, per vivere insieme un’esperienza che va oltre il semplice evento e diventa stile di vita, respiro condiviso, celebrazione collettiva di un territorio straordinario.

Programma musicale

Venerdì 12 settembre – Arena del Mare

Apertura con Chiarè , a seguire Simona Molinari , cantautrice e interprete raffinata della scena jazz-pop italiana, in un racconto sonoro intenso e profondo che unisce parole e melodia in una narrazione emozionale e partecipata.

Sabato 13 settembre – Le Parole e il Mare

Debutta il format con Dario Vergassola e Luca Perri : l’umorista e l’astrofisico, due voci diverse e complementari, conducono il pubblico in un viaggio tra ironia e riflessione. A seguire, Valerio Aprea , attore e voce intensa della scena teatrale e cinematografica italiana. Poi, la voce elegante e intensa di Tosca in concerto. La serata prosegue sull’Isolotto del Porto con Max Gazzè , protagonista di un talk musicale sospeso tra poesia e ritmo, note e parole che si fondono sul mare.

Domenica 14 settembre

Diodato chiude la dodicesima edizione con un momento di musica e parole che unisce forza emotiva e delicatezza, accompagnando il pubblico verso un arrivederci che è già desiderio di ritorno.

Novità 2025

L’edizione 2025 si contraddistingue per una serie di novità che arricchiscono e amplificano lo spirito del festival.

Blu Acciaroli : un cromatismo urbano creato per l’identità visiva e simbolica del festival, ispirato all’ora blu, quel momento sospeso tra luce e oscurità carico di malinconia, intensità e promessa. È il blu del cielo delle sere cilentane e del mare che abbraccia il porto.

: un cromatismo urbano creato per l’identità visiva e simbolica del festival, ispirato all’ora blu, quel momento sospeso tra luce e oscurità carico di malinconia, intensità e promessa. È il blu del cielo delle sere cilentane e del mare che abbraccia il porto. Point of Blue : tre installazioni artistiche permanenti nel porto di Acciaroli, cornici in corten che trasformano il paesaggio in un’opera d’arte vivente, inviti a fermarsi, guardare e respirare la bellezza del Cilento con nuovi occhi.

: tre installazioni artistiche permanenti nel porto di Acciaroli, cornici in corten che trasformano il paesaggio in un’opera d’arte vivente, inviti a fermarsi, guardare e respirare la bellezza del Cilento con nuovi occhi. Momenti Blu: performance artistiche a sorpresa nel cuore del borgo – tra piazze, vicoli e scogliere – per restituire al pubblico attimi di stupore improvviso, piccoli frammenti di poesia che accendono sguardo e immaginazione.

CiboCilento – Slow Taste

Immancabile il racconto del gusto, con l’ampliamento dell’area CiboCilento – Slow Taste che proporrà piatti della tradizione cilentana realizzati con prodotti da filiere controllate e preparati secondo tempi e saperi tramandati.

«ViviamoCilento è la nostra festa dell’anima ma anche un laboratorio di futuro. Qui ogni anno costruiamo insieme un racconto che nasce dal territorio e si apre al mondo, unendo musica, arte e cibo in un’esperienza collettiva che ci ricorda che la lentezza non è un limite ma un valore. Questa dodicesima edizione è un invito a fermarsi, a guardare, a vivere il Cilento come spazio di ispirazione e di bellezza condivisa», dichiara il sindaco di Pollica Stefano Pisani.

ViviamoCilento 2025 è il racconto lento di un Sud che resiste e ispira, è la voce calda di una terra che insegna a vivere.