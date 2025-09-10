di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 10 Settembre 2025

Luna si convince a parlare con la madre e la chiama chiedendole di raggiungerla. Poppy, impensierita dal tono della telefonata, corre da lei. Luna la tranquillizza e inizia il colloquio dicendole di aver parlato con R.J. del fatto di non conoscere l’identità del proprio padre e in concomitanza del suo incontro con Bill avendo notato alcune incongruenze emerse nella loro storia. Luna ha chiesto a Poppy se Bill Spencer è suo padre. Poppy le chiede perché faccia questa domanda e Luna risponde che, dopo aver fatto il calcolo degli anni con R.J. è arrivata alla conclusione che Bill potrebbe essere effettivamente suo padre. Poppy le dice di no. Bill e R.J. sono alla casa sulla spiaggia e stanno firmando il contratto d’affitto. R.J. continua a interrogare Bill sul suo rapporto con Poppy. Sonda il terreno perché vuole cercare di capire se Bill è effettivamente il padre di Luna. Bill è completamente ignaro di dove R.J. voglia arrivare.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione