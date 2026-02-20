Festival Teatro XS Salerno: “Farà giorno” al Teatro Genovesi

di Pasquale Corvino

Il Festival Teatro XS Salerno torna domenica 22 febbraio 2026 alle ore 19 al Teatro Genovesi, in via Sichelgaita 12/a. In scena il terzo spettacolo in concorso della XVII edizione, con la Compagnia “La Cricca” di Taranto che porterà sul palco la commedia in due atti Farà giorno di Rosa A. Menduni e Roberto De Giorgi, con la regia di Aldo L’Imperio.

Uno spettacolo intenso tra memoria e attualità

“Farà giorno” è una commedia intensa ma ricca di humour, già grande successo teatrale in passato con protagonisti Gianrico Tedeschi e Antonello Fassari. La scena si sviluppa nella stanza di Renato, vecchio partigiano e medaglia d’oro al valore della Resistenza.

Qui si consuma l’incontro-scontro con Manuel, giovane di periferia con simpatie nazifasciste. Il confronto tra i due ruota attorno a valori morali, passato e presente, in una società sempre più frammentata e priva di riferimenti comuni.

Un confronto generazionale carico di emozioni

Due mondi lontani per età e cultura si scontrano e si incontrano. Il dialogo tra Renato e Manuel alterna momenti esilaranti a tensioni profonde, tra sorprese e inganni.

A cambiare gli equilibri è il ritorno improvviso di Aurora, figlia di Renato. Dopo trent’anni di silenzio e lontananza, il loro incontro riapre ferite e ricordi dolorosi, ma anche la possibilità di una riconciliazione.

Nel confronto tra i tre emergono fragilità, orgoglio e paure. Lo spettacolo affronta temi universali come memoria, identità e speranza.

Il programma del Festival Teatro XS Salerno

Il Festival è organizzato dalla Compagnia dell’Eclissi, con la direzione artistica di Enzo Tota, in partenariato con l’IIS Genovesi – Da Vinci diretto dalla professoressa Lea Celano.

Sostengono l’iniziativa il Soroptimist International Club Salerno e l’Unione Italiana Libero Teatro Campania.

I prossimi spettacoli in cartellone

Il Festival Teatro XS Salerno proseguirà domenica 8 marzo con la Compagnia degli Evasi di Castelnuovo Magra (SP) e lo spettacolo Fuori dalla stanza.

Domenica 15 marzo sarà la volta della Compagnia La Corte dei Folli di Fossano (CN) con Una teiera sbeccata. Domenica 22 marzo la Compagnia Giardini dell’Arte di Firenze porterà in scena Un borghese piccolo piccolo, tratto dal romanzo di Vincenzo Cerami.

L’ultimo spettacolo in cartellone è previsto per domenica 12 aprile con il Gruppo di Attività Teatrali Peppino Mancini di Fasano (BR) in Nunca Mas.

La XVII edizione si concluderà domenica 19 aprile con la serata finale di premiazioni e uno spettacolo a cura della Compagnia dell’Eclissi di Salerno.

Info e prenotazioni

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 338 2041379 e 347 6178242.