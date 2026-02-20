“Bro” di Francesco Maria Siani debutta a Salerno

di Pasquale Corvino

Bro Francesco Maria Siani debutta sabato 21 febbraio 2026 alle ore 20.30 al Piccolo Teatro del Giullare di Salerno, in via Incagliati 2. Il nuovo lavoro dell’autore e regista è un monologo intenso, liberamente ispirato a La notte poco prima della foresta di Bernard-Marie Koltès.

Un monologo tra solitudine e rabbia sociale

“Bro” è il titolo dello spettacolo, ma anche il nome dell’interlocutore immaginario a cui il protagonista si rivolge. Il testo si fonda su nove pilastri tematici: solitudine radicale, amore come salvezza e perdita, identità marginali, violenza sociale, rabbia, seduzione del populismo, indifferenza collettiva, ambiguità tra vittima e carnefice e ricerca di una luce alternativa.

Francesco Maria Siani utilizza una lingua diretta, nervosa e contemporanea. Il pubblico è chiamato a una scelta simbolica: restare ad ascoltare oppure voltarsi dall’altra parte.

Regia e cast

La regia è affidata ad Aniello Mallardo, mentre in scena c’è Antonio Stoccuto. Aiuto regia e musiche originali sono di Mario Autore. La consulenza scenografica è di Sissi Farina, il disegno luci di Virna Prescenzo e la realizzazione degli elementi scenici di Giancarlo Minniti.

L’organizzazione e l’amministrazione sono curate da Teatricomio Prodart.

Un testo ispirato a Koltès

Ispirato a La nuit juste avant les forêts, “Bro” è un’invettiva viscerale che trasforma un grido d’aiuto in un atto di ribellione. Il protagonista si muove in una città simbolicamente divisa da un fiume: da una parte le luci e l’illusione, dall’altra il buio e il degrado.

Questa frattura diventa metafora della separazione sociale. Il testo affronta l’abbandono come ferita originaria e indaga il confine sottile tra fragilità e radicalizzazione.

Il personaggio oscilla tra bisogno d’amore e desiderio di vendetta, tra protezione e distruzione. Lo spettacolo mette in luce quanto possa essere facile, in condizioni di vulnerabilità, cadere nella seduzione di ideologie estremiste.

Date e repliche

Dopo il debutto del 21 febbraio, “Bro” replica domenica 22 febbraio alle ore 19. Sono previste ulteriori repliche il 6, 7 e 8 marzo 2026.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 334 7686331.