Santoro Creative Hub Salerno vs Volley World Napoli

di Pasquale Corvino

La sfida Santoro Creative Hub Salerno – Volley World Napoli è il grande classico della pallavolo campana. Sabato alle ore 17, alla palestra Senatore, le foxes ospitano la formazione partenopea nel match valido per la 16ª giornata del Girone I di Serie B2.

Un derby che vale punti pesanti

Dopo aver conquistato un solo punto negli scontri diretti contro Nardò e Isernia, la Santoro Creative Hub Salerno è chiamata a voltare pagina. La zona playoff dista quattro punti e capitan Maria Tenza e compagne non possono permettersi altri passi falsi.

Il derby contro la Volley World Napoli rappresenta un’occasione importante per riprendere la corsa verso le zone alte della classifica.

Una rivalità lunga e ricca di precedenti

Le due squadre si sono affrontate ben 17 volte dal 2018. Il bilancio è leggermente favorevole alle foxes con nove vittorie, contro le otto della formazione napoletana.

Nel match di andata la Santoro Creative Hub Salerno si è imposta per 3-1. Lo scorso anno, invece, la Volley World Napoli espugnò la Senatore al tie-break.

Indimenticabili le sfide del 2023/24, quando le due squadre si sono affrontate in finale playoff, in finale di Coppa Campania e in Supercoppa Campania, conquistando insieme la promozione in Serie B2.

Le parole di Nives Palmese

«Non sarà una gara facile – ha dichiarato l’opposto Nives Palmese – ma abbiamo grande voglia di riscatto dopo le ultime due sconfitte. Napoli si è rinforzata e sappiamo che ci sarà da lottare. Il campionato è ancora lungo e lotteremo fino alla fine per raggiungere il nostro obiettivo».

Situazione di classifica

La Volley World Napoli arriva a Salerno con l’urgenza di fare punti in chiave salvezza. Le partenopee sono quartultime, con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione.

La capolista Nardò sarà impegnata sul campo del Capurso nel big match di giornata, mentre Isernia ospita la Faam Matese. Completano il programma Arabona-Monteroni, Cerignola-Monopoli, Fiamma Torrese-Volare Benevento e Pescara-Bari.

Diretta e arbitri

La gara sarà diretta dalla coppia arbitrale Giulia Curcio e Valeria Vitola.

Il match Santoro Creative Hub Salerno-Volley World Napoli sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Polisportiva Salerno Guiscards con collegamento a partire dalle ore 16:45.