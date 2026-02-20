TEDxBattipaglia 2026: il 18 aprile al Palapuglisi il tema è MATCH

di Pasquale Corvino

Il TEDxBattipaglia 2026 torna il 18 aprile al Palapuglisi con la sua terza edizione. Il tema scelto quest’anno è “MATCH”, un concetto che supera la semplice idea di competizione e diventa metafora di connessione, dialogo e incontro tra mondi diversi.

Il significato di MATCH

In un’epoca frammentata e iper-digitale, fare MATCH significa riscoprire l’incastro perfetto tra relazioni umane, lavoro, società e sogni. L’edizione 2026 si concentrerà proprio su questo: la sintonia tra visioni differenti e il dialogo necessario tra generazioni.

Il Palapuglisi si trasformerà in un’arena di spettacolo e riflessione, con speech e momenti di interazione capaci di rendere l’esperienza immersiva e dinamica.

Un MATCH tra prospettive

Sul celebre “bollino rosso” si alterneranno protagonisti provenienti da ambiti diversi. Claudia Bevilacqua porterà la sua visione sulla pedagogia del lavoro. Luca Simeone, Bicycle Mayor di Napoli, offrirà uno sguardo sulla sostenibilità urbana.

La giornalista Gabriella Grasso e la psicologa e sessuologa Leni Marseglia contribuiranno con riflessioni sulle relazioni e sull’analisi sociale contemporanea.

Altri ospiti saranno annunciati nelle prossime settimane, ampliando il dialogo tra umanesimo, tecnologia, sogni e realtà.

TEDxBattipaglia 2026 entra nelle scuole

Il progetto TEDxBattipaglia 2026 ha già coinvolto gli studenti del territorio. Attraverso incontri dedicati, il team ha avviato un confronto su sogni, professioni e futuro.

L’obiettivo è dimostrare che il dialogo offline resta fondamentale per la crescita personale e collettiva, anche in una generazione spesso definita “asociale”.

La rete del territorio

Dietro l’organizzazione dell’evento c’è un team di giovani professionisti locali che hanno scelto di investire competenze e visione a Battipaglia.

Le founders Anna Scelza e Bruna Denza sottolineano la volontà di creare valore culturale puntando su relazioni autentiche e collaborazione.

Già 35 realtà locali, tra istituti bancari, aziende agrifood e PMI innovative, hanno sostenuto il progetto. L’evento gode del patrocinio del Comune di Battipaglia e della concessione del Palapuglisi.

Biglietti disponibili

La vendita dei biglietti per TEDxBattipaglia 2026 è ufficialmente aperta. Dal 19 febbraio è possibile acquistare i ticket sul sito ufficiale www.tedxbattipaglia.it.

Il 18 aprile il Palapuglisi diventerà il luogo dove le idee fanno MATCH e dove le connessioni umane tornano protagoniste.