Natale di Notte 2025: a Battipaglia la magia delle luci, dei folletti e delle fate

di Mohame Lamine Dabo

Dall’8 dicembre all’11 gennaio la città si trasforma in un villaggio natalizio a cielo aperto tra mercatini, musica, spettacoli e solidarietà

Dall’8 dicembre all’11 gennaio Battipaglia si trasforma in un grande villaggio natalizio a cielo aperto con “Natale di Notte – Serre d’Inverno 2025”, un ricco cartellone di eventi pensato per famiglie, giovani e visitatori di tutte le età. Un’iniziativa che unisce tradizione, spettacolo, musica, solidarietà e intrattenimento, patrocinata dal Comune di Battipaglia e promossa dal progetto giovani diNotte.

La città sarà avvolta da un’atmosfera fiabesca fatta di luci, installazioni scenografiche, mercatini, spettacoli itineranti e grandi appuntamenti musicali, confermandosi uno dei poli natalizi più attrattivi del territorio.

Un villaggio natalizio tra mercatini, spettacoli e sapori

Il Villaggio Natalizio aprirà ufficialmente l’8 dicembre, dando il via a oltre un mese di eventi. Dal giorno dell’inaugurazione e fino all’11 gennaio, cittadini e turisti potranno visitare i mercatini natalizi e vintage, attivi per tutta la durata della manifestazione, insieme a stand gastronomici e proposte food, accompagnati da cover band live ogni fine settimana.

Dal 8 al 26 dicembre sarà possibile entrare nella Casa di Babbo Natale e nella Casa degli Elfi, uno spazio dedicato soprattutto ai più piccoli, tra giochi, animazione e momenti di pura fantasia.

Gli appuntamenti clou: spettacoli, musica e grandi eventi

Il programma prevede numerosi eventi speciali distribuiti nel mese di dicembre e all’inizio del nuovo anno:

14 dicembre – Giornata ricca di eventi con la sfilata e lo spettacolo dell’Associazione Lineamica , dedicata alle emozioni del Natale, e con Strabilandia , il Festival Internazionale degli Artisti di Strada , giunto alla sua XXXI edizione , che porterà a Battipaglia artisti e performance da tutto il mondo.

– Giornata ricca di eventi con la , dedicata alle emozioni del Natale, e con , il , giunto alla sua , che porterà a Battipaglia artisti e performance da tutto il mondo. 19 dicembre – Spazio allo sport con Natale Sportivo , un’iniziativa che unisce attività fisica e spirito natalizio.

– Spazio allo sport con , un’iniziativa che unisce attività fisica e spirito natalizio. 20 dicembre – Serata all’insegna dei ricordi con Nostalgia 90 , evento musicale dedicato alle hit che hanno segnato un’epoca.

– Serata all’insegna dei ricordi con , evento musicale dedicato alle hit che hanno segnato un’epoca. 22 dicembre – Grande musica protagonista con il Battipaglia Music Festival – W.Ed., che vedrà sul palco artisti come Christian Liguori, Peppe Soks, El Chapo Jr e Rondo Da Sosa, per una serata che promette energia e partecipazione.

Natale e Capodanno in piazza

Il calendario entra nel vivo con due appuntamenti simbolici:

24 dicembre – Colazione con Babbo Natale e Babbo Natale solidale , un momento dedicato alla condivisione e alla solidarietà, in linea con il vero spirito delle feste.

– e , un momento dedicato alla condivisione e alla solidarietà, in linea con il vero spirito delle feste. 24 e 31 dicembre – Vigilia in piazza con DJ set e artisti di strada, per vivere insieme l’attesa del Natale e del nuovo anno tra musica, spettacoli e divertimento.

Solidarietà e tradizione fino all’Epifania

Il programma prosegue anche dopo Natale:

28 dicembre – Concerto solidale , per unire musica e impegno sociale.

– , per unire musica e impegno sociale. 29 dicembre – Natale dei Nonni , una giornata dedicata alla memoria, agli affetti e alle tradizioni.

– , una giornata dedicata alla memoria, agli affetti e alle tradizioni. 6 gennaio – Befana Solidale , evento conclusivo delle festività natalizie.

– , evento conclusivo delle festività natalizie. 11 gennaio – Chiusura ufficiale del Villaggio Natalizio.

Battipaglia capitale del Natale

Con Natale di Notte – Serre d’Inverno 2025, Battipaglia si conferma una città capace di offrire un Natale inclusivo e partecipato, capace di mettere insieme spettacolo, cultura, musica, sport e solidarietà. Un progetto che valorizza il territorio e crea occasioni di incontro, rendendo le festività un’esperienza condivisa e accessibile a tutti.

Un lungo viaggio nella magia del Natale, tra luci, suoni ed emozioni, che accompagnerà la città fino all’inizio del nuovo anno.

Il saluto dell’Associazione Giovani di Notte

“ L’Associazione Giovani di Notte desidera esprimere un ringraziamento profondo e sincero a tutte le imprese locali che hanno creduto in questo progetto e lo hanno sostenuto con entusiasmo e generosità. Il loro contributo non è stato solo un supporto organizzativo, ma un vero atto d’amore verso la città e la sua comunità. Grazie a questa straordinaria sinergia, Natale di Notte – Serre d’Inverno 2025 è diventato un luogo di incontro, di sorrisi e di condivisione, capace di accendere Battipaglia non solo di luci, ma di emozioni autentiche. Insieme abbiamo dimostrato che quando il territorio cammina unito, può creare qualcosa di davvero speciale.”