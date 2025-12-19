Natale di Notte 2025: a Battipaglia la magia delle luci, dei folletti e delle fate
Dall’8 dicembre all’11 gennaio un mese di eventi tra luci, mercatini, musica, spettacoli e iniziative solidali nel cuore della città.
Dall’8 dicembre all’11 gennaio la città si trasforma in un villaggio natalizio a cielo aperto tra mercatini, musica, spettacoli e solidarietà
Dall’8 dicembre all’11 gennaio Battipaglia si trasforma in un grande villaggio natalizio a cielo aperto con “Natale di Notte – Serre d’Inverno 2025”, un ricco cartellone di eventi pensato per famiglie, giovani e visitatori di tutte le età. Un’iniziativa che unisce tradizione, spettacolo, musica, solidarietà e intrattenimento, patrocinata dal Comune di Battipaglia e promossa dal progetto giovani diNotte.
La città sarà avvolta da un’atmosfera fiabesca fatta di luci, installazioni scenografiche, mercatini, spettacoli itineranti e grandi appuntamenti musicali, confermandosi uno dei poli natalizi più attrattivi del territorio.
Un villaggio natalizio tra mercatini, spettacoli e sapori
Il Villaggio Natalizio aprirà ufficialmente l’8 dicembre, dando il via a oltre un mese di eventi. Dal giorno dell’inaugurazione e fino all’11 gennaio, cittadini e turisti potranno visitare i mercatini natalizi e vintage, attivi per tutta la durata della manifestazione, insieme a stand gastronomici e proposte food, accompagnati da cover band live ogni fine settimana.
Dal 8 al 26 dicembre sarà possibile entrare nella Casa di Babbo Natale e nella Casa degli Elfi, uno spazio dedicato soprattutto ai più piccoli, tra giochi, animazione e momenti di pura fantasia.
Gli appuntamenti clou: spettacoli, musica e grandi eventi
Il programma prevede numerosi eventi speciali distribuiti nel mese di dicembre e all’inizio del nuovo anno:
- 14 dicembre – Giornata ricca di eventi con la sfilata e lo spettacolo dell’Associazione Lineamica, dedicata alle emozioni del Natale, e con Strabilandia, il Festival Internazionale degli Artisti di Strada, giunto alla sua XXXI edizione, che porterà a Battipaglia artisti e performance da tutto il mondo.
- 19 dicembre – Spazio allo sport con Natale Sportivo, un’iniziativa che unisce attività fisica e spirito natalizio.
- 20 dicembre – Serata all’insegna dei ricordi con Nostalgia 90, evento musicale dedicato alle hit che hanno segnato un’epoca.
- 22 dicembre – Grande musica protagonista con il Battipaglia Music Festival – W.Ed., che vedrà sul palco artisti come Christian Liguori, Peppe Soks, El Chapo Jr e Rondo Da Sosa, per una serata che promette energia e partecipazione.
Natale e Capodanno in piazza
Il calendario entra nel vivo con due appuntamenti simbolici:
- 24 dicembre – Colazione con Babbo Natale e Babbo Natale solidale, un momento dedicato alla condivisione e alla solidarietà, in linea con il vero spirito delle feste.
- 24 e 31 dicembre – Vigilia in piazza con DJ set e artisti di strada, per vivere insieme l’attesa del Natale e del nuovo anno tra musica, spettacoli e divertimento.
Solidarietà e tradizione fino all’Epifania
Il programma prosegue anche dopo Natale:
- 28 dicembre – Concerto solidale, per unire musica e impegno sociale.
- 29 dicembre – Natale dei Nonni, una giornata dedicata alla memoria, agli affetti e alle tradizioni.
- 6 gennaio – Befana Solidale, evento conclusivo delle festività natalizie.
- 11 gennaio – Chiusura ufficiale del Villaggio Natalizio.
Battipaglia capitale del Natale
Con Natale di Notte – Serre d’Inverno 2025, Battipaglia si conferma una città capace di offrire un Natale inclusivo e partecipato, capace di mettere insieme spettacolo, cultura, musica, sport e solidarietà. Un progetto che valorizza il territorio e crea occasioni di incontro, rendendo le festività un’esperienza condivisa e accessibile a tutti.
Un lungo viaggio nella magia del Natale, tra luci, suoni ed emozioni, che accompagnerà la città fino all’inizio del nuovo anno.
Il saluto dell’Associazione Giovani di Notte
“ L’Associazione Giovani di Notte desidera esprimere un ringraziamento profondo e sincero a tutte le imprese locali che hanno creduto in questo progetto e lo hanno sostenuto con entusiasmo e generosità. Il loro contributo non è stato solo un supporto organizzativo, ma un vero atto d’amore verso la città e la sua comunità. Grazie a questa straordinaria sinergia, Natale di Notte – Serre d’Inverno 2025 è diventato un luogo di incontro, di sorrisi e di condivisione, capace di accendere Battipaglia non solo di luci, ma di emozioni autentiche. Insieme abbiamo dimostrato che quando il territorio cammina unito, può creare qualcosa di davvero speciale.”
ARTICOLO PRECEDENTE
Piaggine e Valle dell’Angelo tra Natale e tradizioni con “Terre Ritrovate”
ARTICOLO SUCCESSIVO
Violenza sessuale minorile a Salerno, due minori collocati in comunità