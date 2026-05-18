18 Maggio 2026 - 12:18

Salerno, scontro tra auto e moto a Mercatello: paura in via Parmenide

L’incidente si è verificato nella zona orientale della città, nei pressi del cavalcavia di Mercatello. Sul posto polizia municipale e volontari di Strade Sicure

L’incidente si è verificato nella mattinata nella zona orientale della città, nei pressi del cavalcavia di Mercatello

Momenti di paura questa mattina a Salerno, dove un’auto e una moto si sono scontrate in via Parmenide, nella zona orientale della città.

L’incidente è avvenuto nei pressi del cavalcavia di Mercatello. Ancora in fase di accertamento le cause che hanno portato all’impatto tra i due mezzi.

Intervento di polizia municipale e Strade Sicure

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, impegnati nella ricostruzione della dinamica del sinistro e nell’accertamento delle eventuali responsabilità.

Presenti anche i volontari dell’associazione Strade Sicure, che hanno provveduto alla pulizia e alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente.

Disagi temporanei alla circolazione nella zona durante le operazioni di intervento e ripristino della carreggiata.