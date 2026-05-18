Salerno, scontro tra auto e moto a Mercatello: paura in via Parmenide
L’incidente si è verificato nella zona orientale della città, nei pressi del cavalcavia di Mercatello. Sul posto polizia municipale e volontari di Strade Sicure
L’incidente si è verificato nella mattinata nella zona orientale della città, nei pressi del cavalcavia di Mercatello
Momenti di paura questa mattina a Salerno, dove un’auto e una moto si sono scontrate in via Parmenide, nella zona orientale della città.
L’incidente è avvenuto nei pressi del cavalcavia di Mercatello. Ancora in fase di accertamento le cause che hanno portato all’impatto tra i due mezzi.
Intervento di polizia municipale e Strade Sicure
Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, impegnati nella ricostruzione della dinamica del sinistro e nell’accertamento delle eventuali responsabilità.
Presenti anche i volontari dell’associazione Strade Sicure, che hanno provveduto alla pulizia e alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente.
Disagi temporanei alla circolazione nella zona durante le operazioni di intervento e ripristino della carreggiata.
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